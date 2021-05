Torino, Vagnati: «Onoreremo Superga. Sul recupero con la Lazio...»

Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, ha parlato prima della gara contro il Parma: ecco le sue dichiarazioni

LA GARA – «Direi che ora la gara contro il Parma è molto importante, abbiamo voglia e carica, con fiducia. Baselli? Non voglio fare retorica, dobbiamo pensare a questa sera. Daniele è uno di quei ragazzi che ha grande voglia di dimostrare quello che ha fatto in passato, purtroppo ha avuto tanti problemi».

RECUPERO CON LA LAZIO – «Noi dobbiamo fare le partite come gli altri, che sia positivo o negativo giocare lì poi noi ne prendiamo atto e lo faremo da professionisti: faremo il massimo perchè anche la Lazio farà il suo perché in lotta per i suoi obiettivi».

SALVEZZA – «Noi in questo momento abbiamo la possibilità di determinare il nostro destino, dobbiamo fare di tutto per vincere e con grande voglia e determinazione. Con l’elmetto in testa perchè solo così possiamo tirare fuori le qualità importanti».

4 MAGGIO – «Il Grande Torino era la squadra degli italiani, domani cercheremo di onorare la memoria nel miglior modo possibile e anche quello è qualcosa in più per dare il massimo».