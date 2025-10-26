Torino Genoa, Vagnati è sicuro: «La squadra oggi deve dimostrare questa cosa» - Calcio News 24

Torino Genoa, Vagnati si esprime così prima del match dei granata. Il punto

l dirigente granata Davide Vagnati si è presentato ai microfoni di DAZN facendo il punto sul momento della squadra e illustrando le ambizioni in vista del match contro Genoa C.F.C., conosciuta come “Torino-Genoa”. Il DS non ha nascosto l’importanza dell’appuntamento e del percorso di crescita che la squadra vuole compiere.

«È fondamentale che la squadra acquisisca autostima e continuità», ha dichiarato Vagnati. «Abbiamo creato un gruppo motivato e abbiamo fiducia nei nostri giocatori, ma sappiamo che la vera partita è quella che conta e che sarà il banco di prova per capire dove possiamo arrivare». L’occasione è rappresentata proprio dalla gara Torino-Genoa, attesa come tappa chiave del campionato e della stagione granata.

Il riferimento alla sfida contro il Genoa è doppio: da un lato mostra la volontà del club granata di affermarsi con personalità in casa, dall’altro illumina il desiderio di sfruttare il fattore campo per costruire una rincorsa significativa. Vagnati lo ha sottolineato: «In “Torino-Genoa” dobbiamo essere pronti, rispondere sul campo e trasformare entusiasmo e fiducia in prestazioni solide».

L’uomo mercato granata ha anche parlato dell’importanza di far crescere un attacco composto da nomi come Ché Adams e Giovanni Simeone: «Crediamo molto in questa coppia, ma è chiaro che per fare un salto di qualità serve mettere in campo continuità. L’entusiasmo non basta da solo: va alimentato con risultati». Proprio in vista di Torino-Genoa, la società chiede alla squadra di mostrare che le buone prestazioni non sono un caso ma un fil rouge che può durare nel tempo.

Vagnati ha poi evidenziato che il clima interno al club è cambiato: «Vedo più fiducia nei ragazzi, e questo è il punto da cui partire. A Torino-Genoa serve dimostrare che siamo cresciuti, che abbiamo un’identità e che possiamo gestire le situazioni». Il messaggio è chiaro: non basta essere presenti, bisogna imporsi.

La partita contro il Genoa rappresenta dunque non solo un confronto diretto sul campo, ma un crocevia per il progetto granata guidato da Vagnati. Il DS punta a consolidare un percorso e trasformare la squadra in una realtà stabile, capace di incidere. «Questo club merita ambizione – ha concluso – e adesso tocca a noi dimostrare che possiamo avere continuità».

(Fonte: DAZN)

