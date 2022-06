Valbuena: «Non porto rancora a Benzema»

Mathieu Valbuena mette parola fine allo scandalo sex tape che costrinse Benzema per anni fuori dalla nazionale: «Nessun rancore»

Valbuena parla ai microfoni di RMC Sport e chiude la vicenda che aveva coinvolto lui e Benzema e che era costato all’attaccante l’esclusione per molti anni dalla Francia.

«Non porto rancore e il fatto che Benzema abbia rinunciato all’appello lascia capire tante cose. Ad ogni modo, ripeto, non ho desideri di vendetta. Non sarebbe onesto da parte mia non dire che Karim merita il Pallone d’Oro. Lo merita, perché se devo giudicare il livello sportivo non posso dire altrimenti».