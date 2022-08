Valencia, Gattuso si espone: «Non c’è possibilità per Arthur al momento»

Arthur Valencia, Gattuso si espone sul centrocampista brasiliano: al momento non c’è la possibilità di chiudere l’affare

Dopo l’amichevole vinta nella serata di ieri contro l’Atalanta, il tecnico del Valencia Rino Gattuso ha parlato anche di Arthur, centrocampista in uscita dalla Juventus. Non c’è possibilità di acquisto al momento

LE PAROLE – «È un giocatore con un ingaggio proibitivo. In questo momento non abbiamo possibilità economiche per acquistare questo tipo di calciatori».