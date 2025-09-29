Valencia Real Oviedo, partita rinviata per allerta rossa. Si gioca domani sera se la situazione climatica lo consentirà - Calcio News 24

Valencia Real Oviedo, la partita è rinviata causa allerta rossa. La situazione attuale

L’incontro tra Valencia e Real Oviedo, previsto per questo lunedì, è stato ufficialmente rinviato. La decisione, attesa da entrambi i club e ormai imminente da parte del Giudice di Competizioni, è dovuta all’allerta rossa per piogge torrenziali decretata sul litorale valenciano. La Liga e la RFEF hanno discusso la situazione, e l’orientamento è quello di disputare la partita martedì sera alle 20:00, salvo ulteriori comunicazioni ufficiali.

L’allerta rossa dell’Aemet (l’Agenzia meteorologica spagnola) rimane attiva fino alle 23:59 di lunedì, e la Protezione Civile ha esortato la popolazione a evitare spostamenti e a prendere precauzioni contro il rischio di inondazioni. Anche la sindaca di Valencia, María José Catalá, ha contattato il segretario generale della RFEF per sollecitare la sospensione dell’evento, a dimostrazione della gravità della situazione climatica.

La logica ha prevalso di fronte alle avverse condizioni meteorologiche, prevenendo così i disagi per migliaia di tifosi e per il personale dello stadio. La normativa prevede che l’incontro si disputi nella giornata di martedì se le previsioni meteo e gli avvisi dell’Aemet non subiranno variazioni, con la fine dell’allerta rossa fissata dopo la mezzanotte di lunedì.

I piani di Carlos Corberán, allenatore del Valencia, e Veljko Paunovic, tecnico del Real Oviedo, sono stati ovviamente stravolti. Il Valencia ha annullato il ritiro pre-partita che doveva iniziare alle 12:30 e ha programmato un allenamento pomeridiano (ore 16:00) presso la Ciudad Deportiva di Paterna. Il Real Oviedo, nel frattempo, attende notizie ufficiali sull’orario del match nel suo hotel di concentrazione a Valencia (Meliá Cortés Valencianas).

Al Mestalla, lo stadio del Valencia, la routine mattutina di preparazione della partita è proseguita, con il divieto di parcheggio in Avenida Suecia e gli operatori televisivi che installavano le telecamere. Tuttavia, il negozio ufficiale del club è rimasto chiuso per tutta la mattina, a testimonianza di una giornata fuori dall’ordinario. Il rinvio sottolinea la priorità della sicurezza in un contesto di condizioni meteorologiche estreme.