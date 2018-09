Valencia, Rodrigo è sicuro: «Juventus tra le favorite per la Champions»

Il centravanti del Valencia, Rodrigo ha parlato della sfida di domani sera contro la Juventus in Champions League

Tutto pronto per l’esordio stagionale in Champions League della Juventus che domani affronterà il Valencia allo Estadio de Mestalla. Per i bianconeri, inseriti nel gruppo H insieme a Valencia, Manchester United e Young Boys, inizia il cammino verso la finale di Madrid allo stadio Wanda Metropolitano. A parlare in vista della gara è stato il centravanti del club spagnolo, Rodrigo in un’intervista riportata sul sito ufficiale della società. Il giocatore ha parlato inizialmente della qualificazione alla coppa dalle grandi orecchie ottenuta nella scorsa stagione: «Abbiamo buone sensazioni, essere in Champions League è il risultato del grande lavoro svolto nel corso della scorsa stagione. È vero che, quest’anno non abbiamo iniziato La Liga nel modo migliore, ma dobbiamo andare avanti e affrontare la competizione europea con la massima speranza. Sappiamo che affrontiamo grandi squadre, ma siamo preparati».

Sulla gara contro i bianconeri, Rodrigo ha, poi, dichiarato: «Sappiamo del grande potenziale della Juventus, è una delle squadre favorite per la Champions League con tutte le aspettative che si sono generate con l’acquisto di Cristiano Ronaldo. Torneremo a giocare questo trofeo dopo diversi anni e ci giocheremo tutte le armi che abbiamo a disposizione. Dobbiamo dimostrare di essere al livello per competere con le migliori società, è una grande sfida per tutti noi, per i tifosi, per la città».