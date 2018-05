Valietti in uscita dall’Inter: ci pensano tre club di A

L’Inter valuta la cessione del terzino Valietti. Sul giocatore c’è il Sassuolo ma ci sono anche altri club di Serie A

L’Inter ha necessità di trovare 35-40 milioni di euro per il Fair Play Finanziario. I nerazzurri, per non incorrere in nuove sanzioni della Uefa devo vendere alcuni calciatori e sperano di trovare acquirenti per i giovani talenti della Primavera. Uno dei giovani in uscita è Federico Valietti, terzino destro classe 1999. Il giocatore a gennaio è stato vicino al Sassuolo e secondo quanto riferito da Sassuolonews.net è ancora un obiettivo dei neroverdi ma la situazione, rispetto a qualche mese fa, è cambiata.

Il giocatore potrebbe essere inserito nell’affare Politano insieme ad altri giovani ma al momento nulla è definito. Ci sono diverse situazioni da incastrare e la trattativa non è ben avviata come lo era a gennaio. L’interesse per il giocatore c’è e rimane ma per l’accordo è ancora lunga. Sarà decisivo il prossimo mese: l’Inter dovrà prendere delle decisioni importanti e attende offerte importanti per i suoi baby talenti. Valietti però non piace solo al Sassuolo: anche Bologna e Cagliari e altri club hanno manifestato il proprio interesse per il giovane talento nerazzurro destinato a lasciare l’Inter nel giro di un mese. Si attende solo l’offerta giusta.