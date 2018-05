Matteo Politano, attaccante del Sassuolo, è nel mirino dell’Inter. I nerazzurri hanno diverse contropartite tecniche da girare ai neroverdi

L’Inter insiste per Matteo Politano. L’esterno d’attacco del Sassuolo rimane in cima alla lista dei desideri del club nerazzurro. L’agente nei giorni scorsi ha aperto le porte al possibile trasferimento del giocatore alla corte di Spalletti mentre l’attaccante, all’esordio in Nazionale, ha rimesso il suo futuro nelle mani del Sassuolo. Matteo è stato vicino al Napoli a gennaio ma il Sassuolo bloccò l’affare perché non poteva privarsi di uno dei suoi migliori calciatori in una situazione di classifica tutt’altro che semplice. La scelta si è poi rivelata azzeccata perché l’attaccante ha portato 15 punti, fondamentali per la salvezza.

Politano è pronto al grande salto e può lasciare il Sassuolo in estate. Carnevali e Ausilio avrebbero iniziato a parlarne in Lega. I nerazzurri possono sfruttare ‘validi argomenti’ per convincere il Sassuolo. I neroverdi infatti potrebbero ricevere delle gradite contropartite tecniche come ad esempio Pinamonti e Valietti, due giovani nerazzurri vicini al trasferimento al Sassuolo già a gennaio, oppure il terzino sinistro Dimarco, che la società nerazzurra ricomprerà dal Sion ma anche Vanheusden, che ha ultimato il prestito allo Standard Liegi, l’attaccante Longo o il portiere Bardi.