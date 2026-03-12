Valverde, tripletta da record contro il Manchester City! Il centrocampista svela un ‘segreto tattico’…

Valverde travolge il Manchester City con una tripletta da record: il centrocampista del Real Madrid domina la scena con un segreto

Federico Valverde si è preso la scena al Santiago Bernabéu con una tripletta che ha mandato il pubblico in estasi. Non Mbappé, non Haaland, non Semenyo né altri interpreti del calcio di Guardiola: nell’andata degli ottavi di Champions tra Real Madrid e Manchester City il protagonista assoluto è stato il centrocampista uruguaiano, che ha ribadito ancora una volta di essere tra i migliori al mondo nel suo ruolo. Un giocatore totale, capace di coprire il campo da box to box, di adattarsi persino da terzino destro quando necessario e di incidere come un trequartista.

La sua stagione parla chiaro: Valverde è già entrato in 18 gol del Real Madrid, con 6 reti e 12 assist, numeri da fuoriclasse più che da semplice centrocampista. La notte europea contro il City non ha fatto altro che confermare la sua crescita esponenziale e la sua centralità nel progetto di Ancelotti, che continua a considerarlo una delle armi più preziose della rosa.

IL ‘SEGRETO’ DI ARBELOA E VALVERDE – «E’ stato incredibile, chiunque sognerebbe una serata come questa. Voglio ringraziare i miei compagni di squadra che mi sostengono. Non so se è la mia miglior prestazione di sempre, sicuramente in termini di gol. Di giocare in un ruolo avanzato me l’ha chiesto l’allenatore, mi ha detto di spingermi in avanti, attaccare ed essere presente nelle situazioni pericolose».