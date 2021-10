Van de Beek Juventus: c’è la svolta. Le ultime sul futuro del centrocampista

Van de Beek, obiettivo di centrocampo della Juventus, ha cambiato procuratore. Cambia il futuro dell’olandese del Manchester United?

La Juventus non molla la pista Donny van de Beek come possibile colpo per rinforzare il suo centrocampo. E qualcosa potrebbe muoversi nelle prossime settimane.

Come riporta Sportmail, infatti, l’olandese ha cambiato procuratore seguendo il consiglio dei compagni per provare a cercare un’altra squadra. Van de Beek sta trovando molte difficoltà al Manchester United e vorrebbe lasciare il club. Su di lui ci sono anche Newcastle, Everton e Wolverhampton.