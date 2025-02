Vanoli, conferenza stampa Torino Genoa 1-1: parole post gara  

Paolo Vanoli interviene in conferenza stampa dopo Torino Genoa, ecco le dichiarazioni del tecnico granata ai margini della sfida di Serie A

(Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino) E alla fine Torino Genoa si è conclusa per 1-1. All’autogol di Thorsby nel primo tempo ha fatto seguito la rete di Pinamonti nella ripresa. Non ci resta che leggere le dichiarazioni di mister Vanoli in conferenza stampa nel post partita, così l’ex Venezia al triplice fischio della gara valida per il turno numero 24 del campionato di Serie A:

La conferenza stampa di Paolo Vanoli dopo Torino Genoa:

Pensiamo subito al rigore. Che spiegazioni vi hanno dato? Cosa ne pensa?

«Sul rigore…non c’è niente da dire, ha già parlato il direttore (Vagnati, ndr). Se c’è il Var, era giusto intervenisse e desse il rigore. Ma ha già parlato Vagnati…era netto»

Come valuta i due nuovi arrivati Biraghi e Casadei?

«Esordi positivi, soprattutto quello di Casadei…è entrato bene, è un giocatore che può darci qualità dentro l’area, ha tempi d’inserimento. Su Biraghi conosce benissimo il ruolo a cinque o a quattro. Merita anche un elogio a Sanabria, è entrato bene e si meritava il rigore. Ora stiamo diventando una squadra, i nuovi hanno qualità»

Tameze si sa già come sta?

«Mah…aveva preso una botta in allenamento sul tendine. Credo che non sia niente di importante»

A volte manca un po’ di coraggio, un po’ di lucidità o mi sbaglio?

«No…per me ti sbagli. Si può migliorare, per le qualità che abbiamo bisognerebbe prendersi maggiori responsabilità. Miglioriamo in varie cose e che stiamo cercando»

Ci spiega Walukiewicz terzino?

«Si è comportato bene. Ci serviva perché sapevamo che potevamo costruire a tre con lui e ci dava maggiore struttura. Ha fatto una bella partita»