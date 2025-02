Vanoli, conferenza stampa pre Torino Genoa: le dichiarazioni prima del match di Serie A

Vanoli in conferenza stampa pre Torino Genoa, ecco le dichiarazioni del tecnico granata alla vigilia del match valido per la 24^ giornata di Serie A

Giornata di vigilia per Paolo Vanoli. Domani sera – alle 20e45 in punto – il tecnico granata è atteso da un nuovo appuntamento con il calendario di Serie A, arrivato ora alla sua giornata numero 24. Tra le mura dello Stadio Olimpico Grande Torino infatti è tempo di Torino Genoa, partita che può rappresentare un vero e proprio crocevia per la stagione del gruppo granata.

Un eventuale successo contro il Grifone permetterebbe infatti ai sabaudi di prolungare ancora la già lunga striscia di risultati positivi inanellati nelle ultime apparizioni stagionali e che vede Vlasic e compagni ancora battuti in questo 2025. Ma non solo, tra le mura amiche ci sarà con ogni probabilità l’occasione di testare i nuovi innesti arrivati dal mercato invernale. D’altro lato, i liguri non la pensano naturalmente così, intenzionati a collezionare punti importanti per allontanarsi dalla zona calda della graduatoria. Insomma, i presupposti per una grande sfida ci sono tutti, non ci resta che attendere la conferenza stampa di Paolo Vanoli in vista di Torino Genoa. Microfoni aperti a partire dalle 12.30.

Vanoli in conferenza stampa prima di Torino Genoa:

Mister Vanoli, come sta il Torino?

«Bene bene. Abbiamo fatto un’ottima settimana, peccato per Njie: gli faccio l’in bocca al lupo, gli siamo vicini. Ma gli faccio i complimenti perché è stato un gladiatore. Il malleolo credo sia doloroso, ma lui ha finito la partita (contro l’Atalanta, ndr). E questo è il segnale di uno spirito che si avvicina a quello che dico da tempo».

Hai già parlato con i nuovi arrivati dal calciomercato?

«Stanno andando bene, sono contento. Ho parlato con loro singolarmente e collettivamente, più velocemente capiscono le mie idee e più rapidamente potranno darci una mano. Sono arrivati ragazzi molto motivati e questo è molto importante: è ciò che cercavo. E poi volevo cercare ragazzi mentallizzati. E’ arrivato Elmas che ha vinto un campionato col Napoli, Biraghi è stato con me all’Inter e ha fatto finali europee. Poi c’è Casadei, un giocatore che ha prospettive importanti, l’ho conosciuto in Primavera all’Inter e l’ho trovato maturato. E poi c’è la bella sorpresa Amin (Salama, ndr)»

Che partita sarà questo Torino Genoa?

«Mister Vieira ha avuto un impatto importante, nelle ultime 10 ha fatto 6 clean sheet se non sbaglio. Sono ordinati, fanno cose semplici e chiare. All’andata anche noi facemmo gran prestazione in fase dal punto di vista difensivo, meno bene invece in fase di possesso. Poi nel finale riuscimmo a fare di più. Sono cresciuti, questi tre punti valgono doppio, siamo focalizzati sul dare continuità»

La conferenza stampa di Paolo Vanoli pre Torino Genoa è in aggiornamento