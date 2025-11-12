Vanoli carica la Fiorentina: «Provo a costruire una grande identità a questa squadra. Gli ultimi risultati ci hanno detto che...» - Calcio News 24

Vanoli alla Fiorentina: “Pronti a costruire un’identità chiara, partita dopo partita”

Paolo Vanoli è ufficialmente il nuovo allenatore della Fiorentina. L’ex tecnico del Venezia ha preso il posto di Stefano Pioli e ha già esordito sulla panchina viola nel recente match di campionato contro il Genoa, chiuso con un pareggio per 2-2. La conferenza stampa di presentazione ha rappresentato l’occasione per Vanoli di raccontare le prime sensazioni dopo l’arrivo a Firenze e di delineare le linee guida del suo lavoro.

Vanoli ha iniziato esprimendo vicinanza e rispetto per l’ambiente, sottolineando il contesto speciale della città e della società: «Parto sicuramente con le condoglianze ad Amir. Siamo vicini alla sua famiglia. So cos’è Firenze, questa società ha dimostrato una grande crescita negli anni, con un presidente che ha voglia e ambizione. Forse era destino che accettassi questa sfida. Sfide così mi motivano e mi danno energia. Non ho paura. Sarà una strada lunga e difficile».

L’allenatore ha poi spiegato il suo approccio alla gestione della squadra, con particolare attenzione alla costruzione di un’identità chiara: «Doppia identità tra campionato ed Europa? Noi dobbiamo solo lavorare. Le due competizioni hanno obiettivi diversi, ma l’errore sarebbe pensare subito a cosa possiamo fare. Pensiamo gara dopo gara, piccoli passi. Ho voluto trasmettere ai giocatori che dobbiamo concentrarci sul campionato, e poi affrontare Coppa ed Europa con la stessa attenzione, senza correre rischi di andare fuori giri».

Vanoli ha inoltre sottolineato la necessità di continuità e concentrazione, elementi fondamentali per una squadra che punta a risalire la classifica e a rilanciare le proprie ambizioni europee. L’ex Venezia ha scelto di mettere al centro il lavoro quotidiano e la mentalità, senza distrazioni: «Il nostro obiettivo principale è dare subito alla Fiorentina una struttura chiara e coerente. Ogni partita sarà importante, ma vogliamo costruire solidità e fiducia nel gruppo».

L’approccio di Vanoli si basa su pragmatismo e gradualità, evitando di farsi condizionare dalle pressioni esterne: la priorità è lavorare sui dettagli, curare ogni aspetto del gioco e consolidare il gruppo. La sua filosofia è chiara: concentrazione sulle prossime sfide, senza farsi distrarre dalla complessità delle competizioni.

Con Paolo Vanoli al timone, la Fiorentina punta a ritrovare stabilità e una propria identità. Il tecnico ha lasciato un messaggio chiaro a tifosi e squadra: la costruzione della squadra passa dalla dedizione quotidiana, dalla disciplina e dal lavoro costante. Il futuro della Fiorentina, con Vanoli, parte da queste basi solide.

