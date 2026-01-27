Vanoli post Fiorentina Como: «Ci serve qualcosa in più, su Piccoli ho una speranza»

L’allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli, ha voluto dire la sua dopo la sconfitta agli ottavi di finale di Coppa Italia rimediata contro il Como

Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset nel postpartita di Fiorentina Como, il tecnico dei toscani Paolo Vanoli ha commentato così la sconfitta rimediata agli Ottavi di Finale di Coppa Italia.

ANALISI – «Ci serve quel qualcosa in più per fare il salto giusto, abbiamo bisogno di più cattiveria e di più attenzione dietro. Lo dobbiamo capire questo, abbiamo fatto un gran primo tempo andando in vantaggio e poi su un calcio d’angolo ci hanno fatto gol. Nel secondo tempo non abbiamo proseguito sulla scia del primo, credevo che i cambi mi avrebbero dato di più. Speriamo Piccoli non si sia fatto nulla di grave. Anche dietro siamo abbastanza in difficoltà, devo pensare anche agli infortuni e al campionato. È vero che poteva giocare anche Fabbian là davanti ma ho preferito inserire Gudmundsson»

MATCH CHIAVE PER LA SALVEZZA – «Il mio dispiacere è perché dobbiamo velocemente capire e cambiare il chip mentale, la voglia e la determinazione di portare a casa una prestazione che ci meritavamo. Quello che abbiamo fatto il primo tempo potevamo farlo benissimo anche nel secondo, a volte ci abbattiamo troppo in fretta sugli errori. Come detto a Cagliari bisogna stare in partita fino alla fine. Contro le cosiddette dirette concorrenti abbiamo fatto pochi punti, questo ci deve far rendere conto che la salvezza passa da queste partite. Adesso ogni scontro diretto vale 6 punti, anche facendo la partita bisogna essere più concentrati. Dobbiamo inserire dentro quella fame che là sotto hanno quando non vogliono prendere gol, ci manca questo passaggio su cui dobbiamo lavorare».

