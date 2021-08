Varane: «United club iconico. Voglio ottenere di più nella mia carriera»

Raphael Varane è ufficialmente un giocatore del Manchester United. Il difensore francese ha rilasciato alcune dichiarazioni

Ai canali ufficiali del club, Raphael Varane ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da calciatore del Manchester United:

«Il Manchester United è uno dei club più iconici del calcio mondiale e la possibilità di venire qui e giocare in Premier League è qualcosa che non potevo rifiutare. C’è molto di più che voglio ottenere nella mia carriera e so che mi unirò a una squadra piena di grandi giocatori che avranno tutti la stessa determinazione per vincere partite e trofei. Dopo aver parlato con l’allenatore posso vedere quanti progressi sono stati fatti nelle ultime stagioni e ora mi unisco a un gruppo pronto a giocare ai massimi livelli. Voglio avere un impatto qui e darò tutto per entrare a far parte della illustre storia di questo club».