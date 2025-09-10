Vardy: «Cremona mi ha accolto come un Dio! Voglio fare sognare questa città!» - Calcio News 24

Jamie Vardy: «Cremona mi ha accolto come CR7. Ora sogno di far sognare»

Jamie Vardy, nuovo attaccante della Cremonese, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport, parlando per la prima volta del suo clamoroso approdo in Italia. Un trasferimento che ha fatto molto discutere e che ha sorpreso tifosi e appassionati, considerando il suo passato da protagonista con il Leicester City.

«È davvero affascinante questo accostamento con Stradivari», ha esordito l’attaccante inglese. «Ho visto tutto ciò che è stato creato sui social: i violini, le immagini, le metafore musicali… davvero molto bello. Non mi aspettavo tanto entusiasmo, ma l’ho sentito fin dal primo momento».

Quando gli viene chiesto se la Serie A fosse un sogno o semplicemente un’occasione, Vardy risponde con grande sincerità: «È stata un’opportunità arrivata all’improvviso. Ho avuto una lunga chiacchierata via Zoom con il mister, Davide Nicola. Mi ha colpito la sua passione e quella che si respira nel club. Far parte di un progetto così mi entusiasma molto».

Impossibile non tornare alla leggendaria impresa del Leicester campione d’Inghilterra: «Quella storia dimostra che nel calcio i miracoli esistono. Il nostro sport ha bisogno di favole, di ispirazioni. Il successo di allora resta una lezione: niente è impossibile. Oggi sono felice di essere qui, Cremona è una città accogliente e affascinante».

Inevitabile anche una domanda su Claudio Ranieri, il tecnico che lo guidò nell’impresa inglese e che oggi è tornato sulla scena italiana: «Non sono in contatto con lui attualmente, ma non vedo l’ora di incontrarlo quando affronteremo la sua squadra. Sarà bello scambiare due parole con lui, magari a fine partita».

A 38 anni, Vardy non ha alcuna intenzione di considerarsi al tramonto: «Fisicamente sto bene. Ho cercato di tenermi in forma il più possibile. Da dieci giorni mi alleno con i miei nuovi compagni e poi sarà il mister a decidere se schierarmi contro il Verona».

Infine, Vardy scherza sul paragone con Cristiano Ronaldo: «Essere accolto così è stato speciale. In città, al ristorante, ovunque ho sentito l’entusiasmo dei tifosi. Ora tocca a me dimostrare in campo. Non vedo l’ora di iniziare. Forza Cremo!».