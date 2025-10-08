Vardy, ora tocca a lui prendersi la Cremonese! Titolare contro l'Udinese? Le ultime - Calcio News 24

Vardy, è il momento della Cremonese: contro l’Udinese la prima vera occasione da leader

Il momento tanto atteso sembra finalmente arrivato: Jamie Vardy è pronto a prendersi sulle spalle l’attacco della Cremonese. Dopo un impatto positivo nel finale di gara contro l’Inter, l’ex stella del Leicester è destinato a occupare un ruolo sempre più centrale nello scacchiere di Davide Nicola. Il prossimo impegno casalingo contro l’Udinese, lunedì 20 ottobre allo stadio Zini, potrebbe rappresentare la sua vera prima da titolare, con la responsabilità di guidare il reparto offensivo grigiorosso.

Finora, l’esperienza di Vardy alla Cremonese si è distinta più per spirito di sacrificio e attitudine da uomo squadra che per freddezza sotto porta. Ma i segnali sono chiari: la condizione fisica cresce, il feeling con i compagni migliora, e l’ambiente lo ha già accolto con grande entusiasmo. Secondo La Gazzetta dello Sport, lo staff tecnico è convinto che il momento della svolta sia arrivato: adesso Vardy è pronto a incidere anche in zona gol.

«Vardy non lo scopro io – ha dichiarato mister Nicola –. Ha dimostrato di essere un combattente. Non è un caso che, riempiendo di più l’area, siamo riusciti a segnare. La sosta ci ha permesso di lavorare bene e portare tutti allo stesso livello». Parole che confermano quanto il tecnico punti sul centravanti inglese come punto di riferimento offensivo per il prosieguo della stagione.

A 37 anni, Vardy sta affrontando con serietà e professionalità la sua prima avventura nel calcio italiano. L’adattamento alla Serie A richiede tempo, ma l’attaccante sta dimostrando di avere ancora fame, corsa e determinazione. La sosta per le nazionali è stata fondamentale per migliorare la sua tenuta atletica e integrarsi completamente nei meccanismi della Cremonese.

Il club grigiorosso ha scelto Vardy non solo per i gol, ma anche per la sua mentalità vincente. La squadra ha bisogno di un leader in avanti, e l’inglese rappresenta esattamente questo profilo: un veterano abituato alle pressioni, capace di dare tutto anche senza palla, con movimenti intelligenti e pressing continuo.

Contro l’Udinese, al Zini, la Cremonese si affiderà a Vardy per provare a cambiare marcia. È la partita ideale per iniziare a trasformare la sua esperienza in reti decisive.