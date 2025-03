Venezia Bologna 0-1 LIVE: Finita, la decide Orsolini - Calcio News 24

Al Penzo il match valido per la 30ª giornata di Serie A Venezia Bologna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Venezia Bologna, valevole per la 30ª giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/2025.

VENEZIA BOLOGNA CRONACA E DIRETTA LIVE

FINITA! Venezia 0-1 Bologna

92′ Ammonito Idzes nel Venezia

89′ CAMBIO VENEZIA: Fuori Busio dentro Duncan

85′ Tiro fuori di Pedrola

82′ CAMBI BOLOGNA: Fuori Orsolini con i crampi e Dallinga, dentro Pedrola e Fabbian

79′ Punizione centrale di Orsolini. Para Radu

78′ Ammonito Conde nel Venezia

74′ CAMBI BOLOGNA: Holm e Pobega entrano per Freuler e Calabria

72′ CAMBIO VENEZIA: Dentro Gytkjaer per Fila

69′ OCCASIONE VENEZIA! Sponda di Yeboah per Busio in area, destro che non inquadra il bersaglio.

66-67′: CAMBI PER BOLOGNA E VENEZIA. Nel Bologna dentro Ndoye per Cambiaghi. Fuori Ellertsson, Doumbia e Oristanio per Haps, Conde e Yeboah nel Venezia.

61′: Ammonito Kike Perez.

49′: GOL DEL BOLOGNA! Venezia-BOLOGNA 0-1! Rete di Orsolini su assist di Cambiaghi.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

41′ DALLINGA! Colpo di testa da parte dell’attaccante del Bologna. Palla fuori

40′ Kike Perez impensierisce ancora il Bologna, ma è ancora 0-0

31′ OCCASIONE VENEZIA! Zerbin ben imbucato ha tra i piedi il pallone de vantaggio, ma dall’altra parte Skorupski è preparato e si fa sotto.

14′ OCCASIONE BOLOGNA. Orsolini per Dallinga, ma l’attaccante non riesce a trovare la porta

5′ Partito molto bene il Bologna cercando di sfruttare la qualità di Cambiaghi e Orsolini