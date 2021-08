Venezia, il neo acquisto Busio: «Momento di grande orgoglio per me e la mia famiglia»

Il neo acquisto del Venezia Gianluca Busio si è detto entusiasta dell’arrivo in Serie A

Gianluca Busio, neo centrocampista del Venezia in arrivo dallo Sporting Kansas City, ai microfoni del club americano ha espresso la sua gioia per il trasferimento in Serie A.

«Questo è un momento di grande orgoglio per me e la mia famiglia. Vorrei ringraziare tutti coloro che lo hanno reso possibile, in particolare tutte le persone dello Sporting KC che mi hanno aiutato a diventare il giocatore e la persona che sono oggi. Lo sport avrà sempre un posto speciale nel mio cuore e sono grado ti aver iniziato la mia carriera in un club così straordinario. Le persone, i tifosi, la città: tutto a Kansas City era perfetto e mi è sempre sembrato di essere a casa. Questo è il passo successivo per la mia carriera e sono davvero entusiasta di approdare al Venezia».