Venezia Sampdoria, Foti nel post partita: «Il problema della squadra è a livello mentale. Ecco cosa dobbiamo fare»

Venezia Sampdoria, Foti nel post partita ha analizzato nei dettagli la prestazione dopo la sconfitta in casa del club lagunare.

Salvatore Foti, vice allenatore della Sampdoria, interviene in conferenza stampa nel post partita del match della dodicesima giornata de campionato di Serie B contro il Venezia. Le sue parole:

PARTITA – «Prima di parlare della partita, devo dire che la responsabilità è nostra a livello di staff. Se la squadra si presenta in queste condizioni a livello mentale, nel primo tempo, con la paura di subire la partita, la responsabilità è nostra. Il secondo tempo è stato fatto bene fino al 30′, abbiamo segnato e avuto 2-3 palle gol per pareggiarla. Però quello che abbiamo visto nel primo tempo è un qualcosa che fa male al cuore, quindi è difficile per me commentare l’ennesima sconfitta. La seconda consecutiva per noi da quando siamo arrivati. Due punti in quattro partite non sono accettabili».

SOSTA – «Bisogna riorganizzare tante cose. Sicuramente la sosta ci servirà per lavorare tanto. Il divario che si è visto nel primo tempo dal punto di vista fisico è emblematico, poi i giocatori hanno mostrato orgoglio nel secondo tempo, nei primi 25-30 minuti, e di questo ne va dato atto. E' anche vero che quando devi vincerle, devi vincerle, come le gare di Empoli e di Mantova, non sono partite da perdere. Oggi il Venezia ci è stato superiore, lo si deve mettere in preventivo perché è una squadra che lotterà per vincere il campionato».