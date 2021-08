Venezia, parla Vacca: «Una fortuna essere allenato da Zanetti, mi ha tirato fuori il meglio»

Il centrocampista del Venezia Antonio Vacca è intervenuto ai microfoni de Il Gazzettino per parlare del suo tecnico Paolo Zanetti. Di seguito le sue parole.

«Un giocatore si sente pronto per certe cose quando ha un allenatore che lo stima e per questo lo fa rendere. La mia fortuna è stata quella di trovare Zanetti, che non solo mi ha dato una fiducia incredibile, ma mi ha saputo gestire molto bene anche fuori dal campo, consentendomi di rendere al meglio. Molto probabilmente se il Venezia avesse cambiato allenatore io ora non sarei qui. Molto spesso la carriera di un giocatore è condizionata anche dai tecnici che incontra» ha dichiarato