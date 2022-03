Venezia, emergenza tra i pali per Zanetti: out Lezzerini e Romero

Zanetti ha problemi tra i pali: il Venezia perde anche Romero dopo Lezzerini, l’argentino costretto ad un lungo stop

Il Venezia lunedì affronterà la Lazio all’Olimpico e si giocherà una bella fetta di salvezza. Una partita difficile per Zanetti e i suoi apparsi in affanno nelle ultime uscite.

Come se non bastasse per l’allenatore ora spunta anche l’emergenza tra i pali. Dopo Lezzerini si ferma anche Romero. L’argentino, come riporta la Gazzetta dello Sport, dovrà stare fermo fino ad aprile per un intervento al ginocchio. In porta contro la Lazio giocherà Maenpaa.