Ventura: «Sarà un campionato più INCERTO, per capire i valori delle squadre bisogna aspettare la FINE DEL MERCATO»

Le parole di Giampiero Ventura, ex ct dell’Italia, sulle sue previsioni per questa stagione: «Sarà diversa rispetto alla scorsa, più incerta»

Intervistato dal Quotidiano di Puglia, Gianpiero Ventura, ha fatto il suo pronostico sulla vittoria dello scudetto e su come potrà andare questo campionato di Serie A appena iniziato: il suo giudizio sull’Inter di Inzaghi.

PREVISIONE SCUDETTO – «Sarà un campionato più incerto di quello della scorsa stagione con l’Inter superfavorita, ma con il mercato ancora aperto per due-tre giornate, impossibile avere un’idea compiuta dei valori che saranno in campo per l’intera stagione. Penso soprattutto a squadre come Juventus e Napoli in fase di ricostruzione. A me pare che sino ad oggi sia la Juve sia i partenopei abbiano investito soprattutto sugli allenatori. Il Milan forse ha già completato la rosa di Fonseca. Anche Roma e Lazio mi sembrano ancora da completare. L’Atalanta merita ogni applauso ma deve fare i conti con gli infortuni che l’hanno condizionata già contro il Real Madrid».

I VALORI DELLE SQUADRE – «La verità sui valori delle squadre li sapremo fra qualche settimana ed io non mi spiego perché si debba mettere in scena il campionato con il mercato aperto. Non è un problema europeo di FIFA o UEFA, ma un capriccio solamente italiano».