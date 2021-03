Ventura sicuro: «Che senso ha far viaggiare i giocatori in Nazionale?»

Le parole di Giampiero Ventura in merito allo spostamento dei giocatori per raggiungere i ritiri delle proprie nazionali

L’ex ct della Nazionale Giampiero Ventura ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in riferimento alla scelta di far viaggiare i calciatori per raggiungere i ritiri delle proprie nazionali.

Le sue parole: «In questo momento non ha molto senso far viaggiare i giocatori per le Nazionali. Doveva essere dedicato un periodo poichè incombono gli Europei. Purtroppo sono le regole e bisogna giocare per forza, anche se in un momento scomodo».