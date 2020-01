Veron: «Lotta Scudetto? Dico ancora Juventus ma Lazio e Inter sono messe benissimo»

Veron, l’ex calciatore di Lazio e Inter ha rilasciato una lunga intervista in cui dice la sua anche sulla lotta scudetto

Punta ancora sulla Juventus Juan Sebastian Veron. L’argentino ha infatti rilasciato una lunga intervista sulle pagine de la Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole.

«Se devo spendere un nome, dico ancora Juventus. È più avanti, è abituata. Ma Inter e Lazio sono messe benissimo, hanno entusiasmo per reggere fino alla fine. Hanno un peso sulle spalle, però: sono condannate a non sbagliare nulla, a correre sempre a mille».

CONTE – «Conte ha costruito un’Inter intensa come lui, si percepisce anche da lontano. Il mio modello di allenatore? Mi piace chi vince (ride, ndr). Spesso si fanno analisi approssimative, bisogna mettersi d’accordo su cosa ci si aspetta: per me chi dice che le squadre di Conte e di Simeone giocano male non capisce di calcio».

MIHAJLOVIC – «Gli ho mandato un messaggio il giorno stesso del suo annuncio in conferenza. Sapevo già cosa mi avrebbe risposto, ancor prima di leggerlo. Mi scrisse: “Grazie, ti voglio bene. Tanto vinco io”. Per me è un fratello. La mia carriera in Italia è partita con lui e finita con lui, c’è sempre stato».