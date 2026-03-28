Veron torna a parlare dei biancocelesti: «La seguo la Lazio e conosco un po’ la storia di Sarri»

Juan Sebastian Veron parla dei biancocelesti: «La seguo la Lazio e conosco un po’ la storia di Sarri. Sta facendo bene»

Durante l’evento Operazione Nostalgia, Juan Sebastián Verón, storico ex centrocampista della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sportitalia soffermandosi anche sul momento attuale del club biancoceleste. L’argentino ha analizzato il percorso della squadra, sottolineando come il finale di stagione rappresenti un passaggio cruciale per definire ambizioni e prospettive.

Verón ha evidenziato la necessità di equilibrio, continuità e capacità di gestire le pressioni per raggiungere gli obiettivi prefissati. Le sue parole confermano l’attenzione e il legame verso una realtà che conosce profondamente, offrendo una lettura lucida del contesto che la Lazio sta attraversando. Le parole:

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LAZIO – «La seguo la Lazio, anche se non ogni giorno, e conosco un po’ la storia di Maurizio Sarri».

DIFFICOLTA’ – «Fin qui con tutte le difficoltà avute, il non avere il mercato per mettere su una squadra con cui lavorare, non ha fatto un brutto lavoro! Sta facendo bene prendendo in considerazione tutto quello che c’è stato in estate e a metà stagione. Sulle individualità non so dire, ma la squadra ha dato tutto quello che ha potuto».