Verona, agente Zaccagni: «Napoli? Alcune voci sono false»

Fausto Pari, agente di Mattia Zaccagni, ha commentato il possibile trasferimento del centrocampista dell’Hellas Verona al Napoli. Le sue dichiarazioni ai microfoni di calciotoday.it.

«Le voci su gennaio sono tutte false. Il Verona fino a fine stagione non vende. Napoli? Al momento non so dire se è in vantaggio il Napoli piuttosto che il Milan o la Lazio. A fine stagione ci sediamo tutti ad un tavolo e tratteremo l’offerta migliore».