Allo stadio Bentegodi, il match valido per la 28ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Verona e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio “Bentegodi”, Verona e Atalanta si affrontano nel match valido per la 28ª giornata della Serie A 2020/21.

Sintesi Verona Atalanta 0-1

Fischio d’inizio – si gioca

5′ Match bloccato – Serie di batti e ribatti nel cuore dell’area di rigore dell’Hellas Verona dopo un calcio di punizione in favore dell’Atalanta, la difesa di casa si difende bene e si riparte con una nuova rimessa dal fondo.

13′ Chance per il Verona – Ha provato la giocata nello stretto Antonin Barak, l’ex Udinese viene però stoppato praticamente subito dall’intervento di De Roon. Manovra ancora troppo lenta da parte dell’Hellas.

17′ Tiro di Veloso – Conclusione dalla lunga distanza da parte di Miguel Veloso, il portoghese stoppa e calcia ma la sfera si impenna e termina altissima rispetto alla porta difesa da Gollini.

21′ Chance per il Verona – Grande giocata di Mattia Zaccagni che scambia bene con Kevin Lasagna, il trequartista dell’Hellas prova a mettere in mezzo ma la sfera viene deviata e termina tra le braccia di Gollini.

23′ Romero vicino al gol – Calcio di punizione di Malinovskyi spedito in mezzo per la testa di Christian Romero che colpisce bene ma trova la risposta di Silvestri che blocca a terra

31′ RIGORE PER L’ATALANTA – Dimarco salta di testa ma colpisce anche con un braccio, l’arbitro non ha dubbi e fischia così il penalty in favore della formazione di Gasperini.

32′ GOL DELL’ATALANTA – Malinovskyi chirurgico dal dischetto spiazza Silvestri e porta in vantaggio l’Atlanta

36′ Palo di Zapata – Splendido suggerimento di Pessina per Zapata che entra in area calcia ma becca il palo. Conclusione deviata, sarà angolo per la Dea

Migliore in campo: al termine del primo tempo

Verona Atalanta 0-1: risultato e tabellino

RETE: 32′ Malinovskyi rig.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Ceccherini, Lovato; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Barak, Zaccagni; Lasagna. A disposizione: Berardi, Pandur, Lazović, Salcedo, Favilli, Udogie, Ilić, Çetin, Rüegg, Sturaro, Amione, Bessa. All. Juric.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; De Roon, Romero, Dijmsiti; Toloi, Pessina, Freuler, Palomino; Malinovskyi, Miranchuk; Zapata. A disposizione: Rossi, Sportiello, Maehle, Lammers, Muriel, Caldara, Kovalenko, Ruggeri, Ghislandi, Ilicic, Pasalic. All. Gasperini.

ARBITRO: Pairetto

AMMONITO: Ceccherini, Dawidowicz