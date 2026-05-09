Moviola Lazio Inter: dubbi sul mani di Gila, sacrosanto il rosso a Romagnoli col Var. Tutti gli episodi

Moviola Lazio Inter, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 36ª giornata del campionato di Serie A 2025/26

L’episodio chiave della moviola del match Lazio Inter, valido per la 36ª giornata della Serie A 2025/26. Dirige la sfida l’arbitro Abisso.

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LA MOVIOLA

La moviola di Lazio Inter, sfida del 36° turno di Serie A terminata 0-3 all’Olimpico, si concentra soprattutto su alcuni episodi chiave nella ripresa. La gara, diretta da Rosario Abisso, si apre con ritmi bassi e una gestione inizialmente semplice per il fischietto di Palermo. L’Inter, già campione d’Italia, indirizza subito il match con il gol di Lautaro Martinez dopo appena 6 minuti e poi raddoppia al 36’ con Sucic, trovando davanti una Lazio spenta e poco reattiva.

L’episodio più discusso del primo tempo riguarda il tocco di braccio di Mario Gila nell’area biancoceleste. Il difensore della Lazio viene colpito con il braccio molto vicino al corpo, senza un movimento evidente verso il pallone. Ai microfoni di DAZN, l’ex arbitro Luca Marelli ha chiarito così l’episodio: «Al di là della distanza ravvicinata, il braccio di Gila era naturale lungo il corpo ed è stato colpito sul braccio che non si allarga, non va verso il pallone». Poi ha aggiunto: «Dobbiamo ricordare soprattutto un particolare: il fatto che fosse un tiro diretto in porta non conta nulla sulla punibilità o meno, in questa circostanza non c’è punibilità». Decisione quindi corretta: niente rigore per l’Inter.

Moviola Lazio Inter, rosso corretto per Romagnoli dopo il richiamo del Var

Nella ripresa arrivano i primi cartellini. Al 48’ Luca Pellegrini, terzino della Lazio, viene ammonito per un fallo in ritardo su Bisseck. L’episodio più pesante riguarda però Alessio Romagnoli, difensore biancoceleste, protagonista di un intervento duro su Ange-Yoan Bonny: contatto in ritardo sul polpaccio e gamba alta sopra la tibia. Abisso inizialmente estrae il giallo, poi viene richiamato dal Var e cambia la decisione: cartellino rosso corretto. Il centrale salterà così il derby contro la Roma.

Moviola Lazio Inter, proteste Lazio e primo giallo nerazzurro

Nel finale viene ammonito Noslin per proteste dopo una decisione contestata: i biancocelesti chiedevano calcio d’angolo per un tocco evidente di Martinez, ma Abisso assegna rimessa dal fondo. Una scelta sbagliata che accende le proteste della Lazio. All’85’, infine, arriva anche il primo giallo per l’Inter, con Henrikh Mkhitaryan sanzionato dal direttore di gara.