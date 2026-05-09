Sarri post Lazio Inter: «Oggi è stato umiliante sentire solo i tifosi avversari nel nostro stadio, loro hanno fatto una partita normale, noi no»

L’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, ha voluto dire la sua dopo la pesante sconfitta rimediata in campionato contro l’Inter

Intervenuto nel corso del postpartita di Lazio Inter, Maurizio Sarri ha commentato così la sconfitta rimediata dai suoi ragazzi. Le sue parole ai microfoni di Dazn.

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STATICITA‘ – «Partita passiva in fase difensiva e poco propositiva in fase offensiva, pochi movimenti senza palla, visto il secondo tempo e la reazione in inferiorità mi aspetto che sia un problema mentale e non fisico».

INTER – «L’Inter non ha fatto nulla di speciale, partita normalissima. Avremmo dovuto spingere al massimo e visto che il risultato è colpa nostra dobbiamo sistemare le cose e essere cattivi e determinati in fase difensiva. Poi dobbiamo essere propositivi ed attaccare gli spazi in attacco. Quando ci abbiamo provato in inferiorità numerica ci siamo riusciti 3-4 volte a mettere l’Inter in difficoltà e seppur gli avversari fossero più forti di noi il risultato è colpa nostra».

SETTIMO POSTO – «Noi sapevamo che c’era la possibilità di agganciare l’Atalanta vincendo poi se mi dici se ci credevo tri avrei detto di no».

TIFOSI – «Noi speriamo di cambiare. Oggi era umiliante sentire solo i tifosi dell’Inter in casa nostra, nel nostro stadio».