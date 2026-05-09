Chivu dopo Lazio Inter: «Mourinho? Dovete chiedere a lui. Questa squadra vive una cosa speciale. Novità tattica? Mi verrebbe da rispondere 5-5-5»

L’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, ha voluto dire la sua dopo il successo ottenuto stasera in campionato contro la Lazio

Intervenuto nel corso del postpartita di Lazio Inter, Cristian Chivu ha commentato così la vittoria ottenuta dai suoi ragazzi. Le sue parole ai microfoni di Dazn.

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IL RAPPORTO CON LAUTARO – «Merito di tutti, non solo di Lautaro. Lui mette in campo la serietà e la professionalità, ma è merito degli altri che lo mettono nelle condizioni e lo seguono nel fare determinate cose. Merito di un gruppo e di una squadra fantastica che vive una cosa speciale, sono contento per loro perché se lo meritano».

ANTICIPAZIONI TATTICHE PER L’ANNO PROSSIMO – «Mi viene in mente di dire 5-5-5, ma meglio che sto zitto. Abbiamo dei principi e dei valori che bisogna aggiungere. Stanno facendo un gran lavoro, si divertono, cercano di essere dominanti. Conta poco il sistema, contano i principi, i valori, la mentalità… Come occupi il campo, in base all’avversario. Credo che lo abbiamo fatto vedere durante questa stagione che riusciamo a fare determinate cose. Lo abbiamo fatto meno in altre partite, ma io sono felice perché significa che c’è da lavorare e si può migliorare»

JOSEP MARTINEZ PRONTO AD ESSERE IL TITOLARE DEL PROSSIMO ANNO? – «Lo era già prima, vale lo stesso per Sommer e Di Gennaro, abbiamo 3 portieri che sono l’anima di questo gruppo. Vale anche per quei ragazzi che salgono dall’U23 o dalla Primavera. Noi non abbiamo mai messo in dubbio le caratteristiche e la qualità di questo portiere, così come quelle di Sommer».

LE PAROLE DI MOURINHO E IL CONFRONTO TRA L’INTER DEL TRIPLETE E QUESTA – «Dovete chiederlo a lui. Io mi godo una squadra e ho la fortuna di aver fatto parte anche dell’altra di cui parlava. Sono sicuro che non si possono fare mai i paragoni tra le squadre di due generazioni diverse, sono passati 16 anni. Sono convinto che sia l’Inter del 2010 che questa portano un sacco di gioia ai nostri tifosi, alla fine questa è la cosa più importante. Parliamo di cosa abbiamo fatto quest’anno, che abbiamo vinto uno scudetto e abbiamo una finale tra 4 giorni, invece di parlare di numeri, statistiche e sondaggi».

QUANDO TORNA CALHANOGLU? – «Non lo so, vediamo in questi giorni».

SE MOURINHO MI HA SCRITTO? – «Parlerei di Kolarov o di altri allenatori. E’ già la quarta domanda su Mourinho. Quello che dico io a lui rimane tra me e lui».