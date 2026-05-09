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Pagelle Lazio Inter: Romagnoli e Marusic horror, Lautaro e Sucic brillano! I VOTI
Pagelle Lazio Inter: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 36ª giornata di Serie A 2025/26
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LAZIO (4-3-3): Motta 6; Marusic 5 (77′ Lazzari sv), Gila 5 (56′ Provstgaard 5.5), Romagnoli 5, Pellegrini 5.5; Basic 5.5, Rovella 5.5 (56′ Patric 5.5), Dele-Bashiru 5.5; Cancellieri 5 (56′ Isaksen 5.5), Noslin 5.5, Pedro 5.5 (62′ Dia 5.5)
INTER (3-5-2): J. Martinez 6,5; Bisseck 6.5, Acerbi 6,5, Bastoni 6 (63′ Luis Henrique 6); Diouf 7, Sucic 7 (80′ Mosconi sv), Barella 6.5 (46′ Frattesi 6), Mkhitaryan 7, Carlos Augusto 6,5; Thuram 7 (46′ Bonny 6.5), Lautaro Martinez 8 (63′ Dumfries 6)
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