Chi è Daniel Munoz, il difensore goleador del Crystal Palace che sta trascinando la sua Colombia ai Mondiali 2026

Chi è Daniel Munoz, la storia del difensore del Crystal Palace che sta trascinando la Colombia a suon di gol ai Mondiali 2026

Il grande palcoscenico dei Mondiali 2026 sta consacrando definitivamente i profili più interessanti del calcio internazionale e, tra le sorprese più travolgenti di questa estate, c’è senza dubbio Daniel Muñoz. Il laterale destro del Crystal Palace si sta prendendo la scena assoluta con la maglia della Colombia, grazie a un rendimento realizzativo straordinario che ha proiettato i suoi compagni direttamente ai sedicesimi di finale del torneo iridato. Muñoz ha già messo a segno due gol pesantissimi in questa rassegna: il primo nel successo per 3-1 all’esordio contro l’Uzbekistan, e il secondo, ancora più cruciale, nel successo per 1-0 contro il Congo.

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Dalla Colombia alla Premier League: la scalata di Muñoz

Nato ad Amalfi, in Colombia, nel 1996, Daniel Muñoz rappresenta l’essenza del calciatore moderno che ha costruito il proprio successo attraverso la resilienza e il lavoro duro. Cresciuto in patria calcisticamente prima nelle file delle Águilas Doradas e poi consacratosi definitivamente con l’Atlético Nacional, il difensore ha attirato le attenzioni del calcio europeo nel 2020, quando il Genk ha deciso di scommettere sulle sue qualità.

In Belgio, Muñoz ha completato la sua maturazione tattica, trasformandosi in un autentico treno sulla fascia destra e migliorando sensibilmente la sua efficacia nella metà campo offensiva. La definitiva consacrazione è arrivata nel gennaio del 2024 grazie al trasferimento in Premier League al Crystal Palace, club nel quale si è imposto fin da subito come un titolare inamovibile grazie alla sua straordinaria intensità atletica (è fresco vincitore della Conference League quest’anno).

Caratteristiche tecniche: il prototipo del terzino moderno

Alto 181 centimetri, Muñoz non è affatto il classico difensore di contenimento. La sua dote principale risiede nella straordinaria capacità di inserimento senza palla, una caratteristica che lo rende un vero e proprio attaccante aggiunto nelle situazioni di transizione.

Destro naturale, è capace di coprire l’intera corsia laterale, abbinando una notevole solidità nei duelli fisici a un’ottima pulizia nei cross e a un fiuto del gol fuori dal comune per un elemento della linea arretrata. La sua attitudine a proporsi costantemente all’interno dell’area di rigore avversaria lo ha reso l’arma tattica letale della sua Nazionale in questa spedizione mondiale.

Le prospettive per i sedicesimi e i rumors di calciomercato

Con il pass per i sedicesimi di finale ormai blindato matematicamente, i riflettori del calciomercato internazionale sono inevitabilmente puntati su di lui. Le sue prestazioni da leader carismatico ne stanno facendo lievitare la valutazione economica in modo verticale, rendendolo uno dei pezzi pregiati della spina dorsale della sua selezione. La favola del terzino goleador è appena cominciata e la sua Nazionale si affida adesso alle sue corse e al suo entusiasmo per continuare a sognare in grande nelle fasi a eliminazione diretta del Mondiale.