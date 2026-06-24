Calciomercato Inter e Como, novità su Solet e Chalobah: il punto di Romano

Calciomercato Inter e Como, novità su Solet e Chalobah: sia i nerazzurri che i lariani pensano al difensore del Chelsea, il punto di Romano

Arrivano aggiornamenti importanti sul fronte calciomercato, con due difensori finiti al centro delle valutazioni di Inter e Como in vista della prossima stagione. I nomi sono quelli di Oumar Solet, centrale dell’Udinese, e Trevoh Chalobah, difensore del Chelsea. A fare il punto è stato Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube, chiarendo lo stato delle trattative e il livello reale degli interessamenti.

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Calciomercato Inter, Solet resta lontano dalla chiusura

Il primo tema riguarda Solet, accostato nelle ultime settimane all’Inter. Secondo Romano, però, la pista non sarebbe mai stata vicina alla chiusura, soprattutto per la distanza tra domanda e offerta con l’Udinese.

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SOLET – «Tante domande su Solet, era stato dato vicino all’Inter ma non lo era. C’era una differenza di valutazione con l’Udinese, inizialmente dai 17 proposti ai 30 richiesti. Le chiamate continuano ma non siamo assolutamente in chiusura. Voci sull’Atletico Madrid, che non si è fatto vivo con l’Udinese per ora. Vediamo se il club spagnolo scenderà in pista su Solet».

Il centrale resta dunque un profilo monitorato, ma al momento non ci sono segnali di svolta imminente. L’Udinese continua a valutare il giocatore in modo importante, mentre l’Inter non sembra intenzionata ad avvicinarsi alle richieste iniziali.

Calciomercato Como, offerta per Chalobah: occhio anche all’Inter

Calciomercato Como, offerta per Chalobah: occhio anche all’Inter – CalcioNews24.com

Diverso il discorso per Chalobah, che potrebbe lasciare il Chelsea davanti a un’offerta ritenuta adeguata. Il Como si è mosso in maniera concreta, mettendo già una proposta sul tavolo, anche se tra le parti resta ancora distanza.

CHALOBAH – «A proposito di difensori, Chalobah ha molta voglia di Italia, il centrale può lasciare il Chelsea se arriva l’offerta giusta. Il Como si è mosso e lo ha fatto in maniera forte, con una prima offerta sul tavolo. C’è comunque distanza per ora. Il Como cerca un difensore importante, era anche stato cercato dal Chelsea per Ramon (non in cima alla lista). Su Chalobah occhio perché può esserci anche un interesse da parte dell’Inter, è una possibilità per la difesa. I nerazzurri lo apprezzano da anni, vedremo se ci sarà una proposta al Chelsea. Il Como comunque un’offerta l’ha già fatta».

Il Como resta quindi il club più attivo, ma l’Inter osserva: Chalobah è un nome apprezzato da tempo e potrebbe diventare una possibilità concreta per rinforzare la difesa nerazzurra.