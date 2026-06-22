Gattuso è il nome giusto per la Lazio? Carattere, voglia di rivalsa e un modulo preciso – VIDEO di Elia Serra

Gattuso nuovo allenatore della Lazio: ma è la figura giusta per guidare i biancocelesti? L’analisi VIDEO di Elia Serra

Il nuovo corso della Lazio si appresta a partire sotto il segno di Gennaro Gattuso. Una scommessa non priva di insidie, ma l’allenatore calabrese ha già ampiamente dimostrato in passato di saper navigare nelle tempeste più dure della sua carriera calcistica. Sul piatto c’è il rilancio definitivo del club capitolino, una missione fortemente voluta dal patron Claudio Lotito, intenzionato ad affidare la panchina all’ex commissario tecnico della Nazionale per inaugurare un ciclo inedito e mettersi definitivamente alle spalle un’annata condizionata da forti malumori e accese contestazioni della piazza.

La missione di Ringhio: ricompattare ambiente e spogliatoio

L’atmosfera attorno a Formello rimane rovente. Una fetta importante della tifoseria laziale mantiene una netta distanza dalla proprietà, mostrando scetticismo e pretendendo risposte concrete sul campo prima di concedere nuova fiducia. In quest’ottica, l’ingaggio del nuovo tecnico assume una rilevanza sociale che travalica i semplici confini della lavagna tattica.

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Gattuso si troverà immerso in un contesto elettrico, dove sarà chiamato a compiere una vera e propria opera di ricostruzione emotiva oltre che tecnica. Dopo la fine della sua avventura alla guida dell’Italia, il mister si ritrova davanti a un compito altrettanto stimolante e complesso. La Lazio necessita strutturalmente di ritrovare solidità, un’anima definita e una programmazione limpida. Ricreare una sinergia tra la tifoseria e i calciatori rappresenterà lo scoglio più arduo, specialmente a causa della fronda permanente nei confronti della presidenza.

Il progetto tattico: la svolta con il 4-2-3-1

Sul piano prettamente geometrico, l’ex tecnico di Napoli e Milan intende proporre una filosofia improntata sulla verticalità, sul pressing alto e su una forte aggressività. Il punto di partenza per ridisegnare la squadra sarà il 4-2-3-1, un assetto tattico ideale per garantire densità in mezzo al campo e concedere estro ai trequartisti tra le linee difensive avversarie.

Non è comunque da escludere un’evoluzione verso un più elastico 4-3-3, una variante flessibile che dipenderà strettamente dalle risposte del mercato e dalle caratteristiche dei nuovi innesti. L’imperativo categorico di Gattuso sarà plasmare un gruppo corto, intenso, votato al recupero immediato della sfera nella metà campo avversaria per scatenare transizioni rapide.

Carattere e leadership per sovvertire i pronostici

La decisione di virare sul profilo dell’allenatore calabrese non risponde esclusivamente a logiche di campo. In una piazza esigente e attualmente divisa, il temperamento e il carisma di Ringhio possono tramutarsi nel vero valore aggiunto per la sponda biancoceleste del Tevere.

Ai capitolini serve una guida di polso, impermeabile alle pressioni esterne e capace di infondere una nuova carica emotiva a una rosa bisognosa di riscatto. I margini di errore saranno ridotti al minimo in un clima così surriscaldato, ma proprio affrontando queste avversità Gattuso possiede le doti umane per ribaltare lo scetticismo iniziale, restituendo alla Lazio competitività, orgoglio e senso di appartenenza nel prossimo campionato di Serie A.