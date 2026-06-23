Milan, cambiamenti senza rottura: Cardinale rivoluziona l’organigramma ma non il progetto – VIDEO di Alberto Petrosilli

Per mesi si è parlato di rifondazione, di una nuova governance capace di correggere gli errori accumulati negli ultimi anni. Dopo una stagione segnata da contestazioni, risultati deludenti e una distanza crescente tra società e tifosi, molti si aspettavano una svolta netta da parte di Gerry Cardinale.

E invece, osservando il nuovo assetto societario, la sensazione è quella di una rivoluzione incompleta: un cambiamento parziale che rischia di lasciare irrisolti proprio i nodi più delicati.

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Cardinale più presente: scelta strategica o mancanza di alternative?

La principale novità è il maggiore coinvolgimento operativo di Gerry Cardinale. Una decisione che può essere letta in due modi:

volontà del proprietario di assumersi più responsabilità

difficoltà del club nel trovare una figura dirigenziale forte e centrale

Il punto resta lo stesso: chi comanda davvero al Milan?

Un organigramma affollato, una leadership poco definita

Nel nuovo quadro societario compaiono:

Cardinale più presente

Rúben Amorim con un ruolo rilevante nelle scelte tecniche

con un ruolo rilevante nelle scelte tecniche Bobby Gardiner e Hendrik Almstadt nel team strategico RedBird

Massimo Calvelli con potere di firma

Jovan Kirovski alla guida della seconda squadra

Tante figure, ma una catena di comando che resta sfumata.

Le domande chiave rimangono aperte:

Chi sarà il referente dell’area sportiva?

Chi risponderà degli errori di mercato?

Chi prenderà le decisioni nei momenti critici della stagione?

Le grandi società moderne possono funzionare in modo collegiale, ma hanno sempre un punto di riferimento chiaro. Il Milan, oggi, sembra non averlo.

L’unica vera discontinuità: Amorim

Se c’è un elemento che segna un cambio rispetto al passato, è l’arrivo di Amorim.

Il tecnico portoghese avrà un peso significativo nella costruzione della squadra. Una scelta che può essere vista come un’opportunità, ma che apre un interrogativo: è una strategia precisa o una necessità dovuta all’assenza di una figura dirigenziale forte?

Affidare molto all’allenatore può funzionare nel breve periodo, ma una società vincente deve mantenere una linea anche oltre il ciclo di un singolo tecnico.

Una rivoluzione annunciata che sa di continuità

Dopo settimane di attese e indiscrezioni, molti immaginavano l’arrivo di nuovi dirigenti e una struttura più chiara.

Invece il Milan ha scelto di riorganizzare risorse già presenti nell’universo rossonero e RedBird, senza introdurre quel vero elemento di rottura che una parte della tifoseria riteneva indispensabile.

Ed è qui che nasce la critica più forte a Cardinale: aveva l’occasione per una scelta netta, riconoscibile. Ha preferito una soluzione distribuita, più prudente, meno coraggiosa.

Il nodo irrisolto

Forse il tempo darà ragione a questa impostazione. Forse la struttura si rivelerà moderna ed efficiente.

Ma oggi, con le informazioni disponibili, resta una sensazione chiara: il Milan ha cambiato molte caselle dell’organigramma senza sciogliere il nodo principale.

Chi guida davvero il progetto sportivo rossonero?

Finché questa risposta resterà indefinita, sarà difficile parlare di una vera rivoluzione.