Calciomercato Como: ore decisive per il futuro di Nico Paz, summit a Madrid con il Real. Cosa sta succedendo

Calciomercato Como: summit tra i lariani e il Real Madrid per il futuro di Nico Paz. Cosa sta accadendo in queste ore

Como news calcio: entra nella sua fase cruciale il calciomercato dei lariani, con i fari puntati interamente sul destino del suo gioiello più prezioso. Questa sarà infatti la settimana decisiva per definire il futuro di Nico Paz, autore di una crescita esponenziale nelle ultime due stagioni trascorse in riva al lago. Nella giornata di domani è previsto un importantissimo vertice a Madrid tra i dirigenti del club lariano e gli omologhi del Real Madrid per cercare di trovare una stabilità in un’altalena di indiscrezioni che dura ormai da settimane. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.

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La strategia di Florentino Perez: controriscatto e super valutazione

Fino a qualche tempo fa, il Como sperava concretamente di poter trattenere il talento argentino per un’ulteriore stagione, provando a far slittare il diritto di controriscatto (recompra) a favore dei Blancos all’estate del 2027. Tuttavia, i piani della Casa Blanca sono radicalmente cambiati. Il presidente Florentino Perez manifesta l’intenzione di riprendersi il calciatore nell’immediato, esercitando la clausola da 10 milioni di euro attiva fino al prossimo 30 giugno.

L’obiettivo degli spagnoli non è quello di inserire il classe 2004 nella rosa della prima squadra, bensì quello di monetizzare subito attraverso una successiva cessione a titolo definitivo. La valutazione di mercato di Nico Paz è infatti schizzata alle stelle dopo le ottime prestazioni nel campionato italiano: per il suo cartellino si parte da una base minima di 60 milioni di euro, cifre che testimoniano lo status di top player internazionale raggiunto dal ragazzo, attualmente impegnato con la propria selezione nei Mondiali 2026.

Il fattore Fàbregas e il sogno della Champions League a Como

Molto dipenderà quindi dall’esito del faccia a faccia tra gli uomini di mercato. L’allenatore dei lombardi, Cesc Fàbregas, spera vivamente in una fumata bianca: il tecnico considera il trequartista un pilastro insostituibile in vista della storica avventura in Champions League, una vetrina in cui il calciatore avrebbe la certezza di un posto da titolare. Lo stesso Nico Paz, legato al Como da un contratto valido fino al 2028, non ha mai nascosto di trovarsi magnificamente in Italia e accoglierebbe con favore un altro anno in Serie A.

Il pallino del gioco rimane però saldamente in mano ai madrileni, che oltre al diritto di riacquisto possiedono il 50% sulla futura rivendita e la facoltà di pareggiare qualsiasi offerta presentata da altri club. Qualora il Real decidesse di non esercitare la prima clausola entro fine mese, resterebbe valida un’ultima opzione d’acquisto da 11 milioni di euro, opzione preferita dal Como per salvaguardare gli eccellenti rapporti commerciali tra le due società. Il summit di domani stabilirà se prevarrà la linea della continuità in Italia o l’immediata via della cessione milionaria all’estero.