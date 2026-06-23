Le mani sul nuovo Pogba: chi è Demi Akarakiri, colpo classe 2007 del Cagliari sulle orme dell’ex Juventus – VIDEO di Elia Serra

Chi è Demi Akarakiri, la storia e l’identikit del classe 2007 del Cagliari paragonato a Pogba – VIDEO di Elia Serra

Cagliari news calcio: i sardi si apprestano a perfezionare un innesto di grande fascino e prospettiva per la propria linea mediana. Manca ormai soltanto il definitivo annuncio ufficiale per lo sbarco in Sardegna di Demi Akarakiri, giovanissimo centrocampista anglo-nigeriano seguito da tempo con enorme attenzione dagli addetti ai lavori. I vertici del sodalizio isolano si sono mossi con eccellente tempismo, approfittando della imminente conclusione del legame contrattuale che univa il classe 2007 all’Everton. I rossoblù si assicurano così un talento purissimo a parametro zero, anticipando una fitta concorrenza internazionale.

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Duttilità e geometrie: l’identikit tattico per Fabio Pisacane

Le doti principali del nuovo acquisto della compagine sarda risiedono in una straordinaria polivalenza sul rettangolo verde. Il diciannovenne cresciuto nel settore giovanile dei Toffees è il prototipo del centrocampista moderno, in grado di muoversi agilmente in più zone della metà campo. Akarakiri sa infatti disimpegnarsi con ottimi risultati sia come schermo protettivo davanti alla retroguardia in una mediana a due, sia nel ruolo di mezzala d’inserimento in un reparto a tre elementi. All’occorrenza, l’ormai ex gioiellino della squadra di Liverpool possiede lo stretto necessario e la visione di gioco per agire sulla trequarti, muovendosi a ridosso delle punte per orchestrare le transizioni offensive. Sarà compito dello staff tecnico guidato da Fabio Pisacane plasmare ed evolvere questo diamante grezzo.

La stazza fisica e quel suggestivo paragone con Paul Pogba

A colpire particolarmente gli osservatori del club di Tommaso Giulini è stato l’impatto atletico del ragazzo. Forte dei suoi 190 centimetri d’altezza, il neonato rinforzo del Cagliari abbina una dirompente prestanza fisica a un’ottima progressione palla al piede e a una pulizia tecnica di base non comune per la sua stazza. Non a caso, nell’ambiente calcistico d’oltremanica sono nati spontanei i primi accostamenti con il miglior Paul Pogba ammirato nelle sue stagioni d’oro alla Juventus. Come il fuoriclasse francese, il diciannovenne eccelle nella riconquista del pallone e nella successiva progressione centrale, sradicando possessi agli avversari per ribaltare istantaneamente l’azione difensiva in ripartenza.

I numeri nelle giovanili inglesi e la vetrina della Serie A

Il percorso di crescita del mediano nel calcio britannico è certificato da una solida base di esperienza accumulata nei tornei giovanili con la maglia dei Blues. Tra le selezioni Under 18 e Under 21 della compagine inglese, il classe 2007 ha collezionato ben 53 presenze ufficiali, impreziosite da 3 reti e 5 assist serviti ai compagni. Lo sbarco nel calcio italiano rappresenta ora il definitivo trampolino di lancio per la sua carriera. La Serie A si profila come il palcoscenico ideale per permettere al nuovo innesto rossoblù di completare la propria maturazione tattica, regalando alla tifoseria sarda un pilastro futuribile di sicuro affidamento.