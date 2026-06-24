Modric semplicemente eterno: 200 presenze con la Croazia nel successo contro Panama. È sempre più nella leggenda

Modric ha raggiunto quota 200 presenze con la Croazia nella vittoria per 1-0 contro Panama ai Mondiali

Riscatto immediato e notte di celebrazioni storiche per la Croazia nella fase a gironi dei Mondiali 2026. Dopo il passo falso del debutto, caratterizzato dalla dolorosa sconfitta patita all’esordio contro l’Inghilterra, la selezione balcanica ritrova il sorriso e tre punti di vitale importanza per il proprio cammino. Sul rettangolo verde la sfida contro Panama si è conclusa con il risultato di 1-0 in favore della compagine europea, un punteggio che rimette pienamente in carreggiata i biancorossi per la corsa alla qualificazione agli ottavi di finale.

Budimir decide il match: Panama saluta i Mondiali

La partita ha vissuto momenti di forte intensità agonistica, con la Croazia intenzionata a sbloccare subito il risultato per scacciare i fantasmi della prima giornata. A firmare il gol decisivo che ha spezzato l’equilibrio è stato Ante Budimir. La rete della punta croata ha avuto un peso specifico enorme non solo per la classifica del raggruppamento, ma ha anche sancito il verdetto definitivo per gli avversari. Con questo KO, infatti, Panama viene ufficialmente eliminata dalla competizione planetaria con un turno d’anticipo, rendendo vani gli sforzi profusi e i sacrifici fatti nelle prime due uscite del torneo.

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Luka Modric nella leggenda: la festa per le 200 presenze

Nonostante la firma pesante di Budimir sul tabellino dei marcatori, la scena principale del post-partita è stata interamente monopolizzata da un traguardo leggendario. Il capitano e simbolo assoluto del calcio croato, Luka Modric, ha tagliato lo storico traguardo delle 200 partite in Nazionale. Un record clamoroso di longevità, fedeltà e amore per la propria maglia che pochissimi atleti nella storia del calcio mondiale sono riusciti a raggiungere.

Al triplice fischio finale dell’arbitro, la tensione per il risultato del campo ha lasciato immediatamente spazio alla celebrazione e alla commozione. Modric è stato osannato sia dai propri compagni di squadra, che lo hanno circondato in un grande abbraccio collettivo sul prato verde, sia dal pubblico presente sugli spalti. Grazie a questo successo la Croazia sale a quota tre punti nel girone e si proietta con rinnovata fiducia verso il terzo e decisivo scontro diretto, dove cercherà il pass per la fase a eliminazione diretta.