Calcio Estero
Pagelle Svizzera Canada: Manzambi predestinato, che impatto di Promise David! I TOP e i FLOP
Pagelle Svizzera Canada: i Top e i Flop tra i protagonisti del match, valido per la terza giornata dei Mondiali 2026
Pagelle Svizzera Canada, i Top e i Flop dei protagonisti del match, valido per la terza giornata dei Mondiali 2026. Gara vinta dai rossocrociati per 2-1, che così guadagnano il primo posto nel girone lasciando alla nazionale di casa il secondo.
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I TOP
- Johan Manzambi (Svizzera). Un predestinato. Assoluto mattatore della serata, l’attaccante elvetico si prende la scena al 46′ confezionando l’assist per il gol del vantaggio di Vargas (dopo una sgroppata sulla destra) e poi al 57′ si mette in proprio firmando il raddoppio con un destro potente che piega Crepeau. I numeri parlano per lui: è uno dei soli tre giocatori in questo secolo ad aver partecipato ad almeno 4 gol (3 reti, 1 assist) in un Mondiale prima di compiere 21 anni, unendosi a nomi del calibro di Mbappé e Müller. Ha fatto benissimo a dargli finalmente la titolarità.
- Breel Embolo (Svizzera. Non segna, ma è fondamentale nell’economia del gioco svizzero. Dopo aver fallito un’occasione clamorosa a tu per tu con il portiere all’11’, si riscatta nella ripresa. Prima un velo chirurgico e geniale per spalancare la porta a Vargas in occasione dell’1-0, poi l’assist in profondità per la stoccata di Manzambi. Onnipresente, fatica e qualità.
- Promise David (Canada). L’uomo della speranza per i padroni di casa. Subentra al 75′ per Buchanan e ci mette letteralmente pochi secondi per incidere: al 76′, sul primo pallone giocato, insacca in scivolata il gol del 2-1 su assist di Saliba. Riapre il match, accende il BC Place e fino all’ultimo secondo lotta su ogni pallone (sua la spizzata che fa quasi segnare Cornelius al 91′).
I FLOP
- Derek Cornelius (Canada). Nel primo tempo è autorevole e salva il Canada immolandosi su Manzambi all’11’, ma nella ripresa affonda insieme all’intero reparto difensivo. Al 57′, in occasione del gol del raddoppio, si fa pescare altissimo e completamente fuori posizione, lasciando una prateria centrale a Embolo e Manzambi per il 2-0. Al 91′ manca l’inzuccata clamorosa del potenziale pareggio da una posizione più che favorevole. Sul piano della lotta non gli si può dire niente, sul resto sì.
- Maxime Crépeau (Canada). Sebbene non possa fare miracoli sulla sassata di Vargas, la responsabilità è palese in occasione del secondo gol elvetico. Al 57′ il destro di Manzambi è sicuramente potente, ma lui si fa goffamente passare il pallone sotto le braccia. Un errore che costa caro e chiude le porte al primo posto nel girone.
- Cyle Larin (Canada). Partita anonima e nervosa per l’attaccante canadese. Spreca una buona occasione al 35′ tirando in modo prevedibile e poco angolato tra le braccia di Kobel e si fa ammonire ingenuamente per aver allontanato il pallone a Xhaka. Non riesce a dare profondità all’attacco e viene sostituito da Marsch al 58′ dopo l’uno-due devastante degli elvetici.