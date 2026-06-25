Chi è Facundo Bernal? Il mediano del Fluminense è l’ultima idea di mercato del Torino. Tutto ciò che c’è da sapere sull’uruguaiano

Il Torino continua a guardare al mercato sudamericano per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. Tra i profili seguiti con maggiore attenzione dai granata c’è anche Facundo Bernal, centrocampista uruguaiano classe 2003 di proprietà del Fluminense. Come riportato da Globo Esporte, il nome del mediano è entrato nella lista dei giocatori valutati dal club piemontese per completare la rosa a disposizione di Ignazio Abate.

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Nell’anno solare 2026, Bernal ha raccolto 18 presenze e 2 assist con la maglia del club brasiliano, confermandosi un elemento utile nelle rotazioni del centrocampo. Il suo ruolo principale è quello di mediano davanti alla difesa, ma può essere impiegato anche da centrocampista centrale in una linea a due o a tre.

Facundo Bernal Torino, carriera tra Uruguay e Brasile

Facundo Bernal è nato a Montevideo ed è cresciuto calcisticamente nel Defensor Sporting, una delle realtà più importanti del calcio uruguaiano per la formazione dei giovani. Con il club viola ha debuttato tra i professionisti nel 2021, vivendo il percorso tra seconda divisione e ritorno nella massima serie.

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Durante la sua esperienza in patria ha contribuito anche alla conquista di due Copa Uruguay, vinte nel 2022 e nel 2023. Nell’estate del 2024 è poi arrivato il trasferimento al Fluminense, passaggio che gli ha permesso di misurarsi con un campionato più competitivo e fisicamente impegnativo come quello brasiliano.

Facundo Bernal Torino, caratteristiche tecniche e fisiche

Dal punto di vista fisico, Bernal è un centrocampista longilineo, alto circa 1,87 metri, dotato di buona struttura e leve importanti. Non è il classico regista basso di pura costruzione, ma un profilo più orientato all’equilibrio, alla protezione della difesa e alla gestione delle seconde palle.

Tecnicamente è un giocatore ordinato: cerca soluzioni semplici, gioca con disciplina e preferisce dare continuità alla manovra piuttosto che forzare la giocata. Il suo valore emerge soprattutto nel recupero palla, nella copertura degli spazi e nella capacità di schermare la linea difensiva.

Facundo Bernal Torino, come potrebbe inserirsi nei granata

Nel Torino, Bernal potrebbe rappresentare un rinforzo utile per aumentare fisicità e solidità in mezzo al campo. Può agire da mediano in un sistema strutturato, ma anche da elemento di equilibrio accanto a un centrocampista più creativo o più dinamico.

Il profilo resta giovane e ancora modellabile, con margini di crescita nella verticalizzazione, nella personalità con il pallone e nella continuità ad alto livello. Per caratteristiche, Bernal è un nome coerente con un mercato attento a giocatori di prospettiva, fisici e già abituati a contesti competitivi.