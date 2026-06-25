L’Inter sogna Nico Paz, oggi la giornata decisiva: Como e Real Madrid si vedono, nerazzurri alla finestra. Tutti i possibili scenari

Il futuro di Nico Paz può entrare oggi in una fase decisiva. Il Como incontrerà il Real Madrid per discutere il destino del talento argentino, protagonista assoluto nelle ultime due stagioni in Serie A e ora al centro di un intrigo di mercato che coinvolge anche l’Inter. A fare il punto sono La Gazzetta dello Sport, Tuttosport e Corriere dello Sport, con i nerazzurri pronti a osservare ogni sviluppo in vista di un eventuale inserimento.

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Il 30 giugno scade la seconda finestra di recompra a favore del Real Madrid: con 10 milioni di euro, i blancos possono riportare a casa il giocatore ceduto due estati fa al Como per 6 milioni. Una formula studiata proprio per mantenere il controllo sui migliori canterani, ma l’esplosione di Nico Paz ha cambiato lo scenario.

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Nico Paz Inter, i numeri dell’argentino e la volontà del giocatore

Nella prima stagione italiana, Nico Paz ha chiuso con 6 gol e 9 assist, contribuendo al decimo posto del Como e venendo eletto miglior Under 23. Nel secondo anno ha alzato ulteriormente il livello: 12 gol e 7 assist, quarto posto in campionato, qualificazione in Champions League e premio di miglior centrocampista della Serie A.

Il giocatore avrebbe già comunicato al Real Madrid la volontà di restare a Como, dove si è ambientato perfettamente e dove potrebbe disputare la Champions da protagonista. Il club spagnolo, però, ha l’ultima parola e potrebbe scegliere di ricomprarlo subito per poi rivenderlo al miglior offerente, con una base d’asta vicina ai 60 milioni di euro.

Nico Paz Inter, il Como prova il colpo definitivo

Nico Paz Inter, il Como prova il colpo definitivo – CalcioNews24.com

Nel vertice di oggi il Como potrebbe presentare una controfferta ambiziosa: acquistare l’intero cartellino di Nico Paz e annullare il diritto di recompra. Il presidente Mirwan Suwarso sarebbe pronto a spingersi verso una proposta da circa 40 milioni di euro, cifra importante ma ancora dentro i limiti del Fair Play Finanziario.

Il Real Madrid, dal canto suo, potrebbe valutare l’inserimento di una percentuale molto alta sulla futura rivendita o un nuovo diritto di prelazione. Resta anche una terza ipotesi: lasciare scadere la clausola attuale e mantenere l’accordo esistente, magari con un indennizzo economico, rinviando ogni decisione all’estate 2027.

Nico Paz Inter, Oaktree sogna il grande colpo

L’Inter resta alla finestra, ma con crescente interesse. Il mancato arrivo di Marco Palestra, finito al Chelsea, ha lasciato ai nerazzurri maggiori risorse rispetto a quanto previsto. Secondo Tuttosport, tra i fondi non investiti sull’esterno dell’Atalanta e i 25 milioni già messi sul piatto per Curtis Jones, il club potrebbe avere margini per costruire un’offerta importante.

L’acquisto di Nico Paz rappresenterebbe non solo un rinforzo tecnico di altissimo livello, ma anche un colpo mediatico per Oaktree, alla ricerca di un profilo giovane, ambizioso e simbolico. Il talento argentino metterebbe d’accordo proprietà, dirigenza e staff tecnico. Cristian Chivu lo considera compatibile con l’attuale struttura nerazzurra, anche se il suo arrivo potrebbe spingere verso soluzioni tattiche più fluide, dal 3-4-1-2 al 3-4-2-1.

Nico Paz Inter, il Corriere dello Sport sul tesoretto nerazzurro

Anche il Corriere dello Sport sottolinea come l’Inter possa avere oggi più margine per muoversi. Il tesoretto composto dalla cifra non investita su Palestra e dall’incasso legato a Dumfries verrebbe in parte destinato alla corsia destra, ma potrebbe soprattutto alimentare il grande sogno Nico Paz.

Le prossime ore diranno se il Real Madrid sceglierà di vendere subito o se il Como riuscirà a blindare ancora il giocatore. Solo allora l’Inter capirà se potrà davvero entrare nella partita.