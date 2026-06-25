Dopo le parole d’addio, il portoghese Rafael Leao apre alla permanenza: il futuro resta ancora da scrivere

Le recenti dichiarazioni di Rafael Leao avevano fatto pensare a una separazione ormai inevitabile dal Milan dopo sette stagioni vissute da protagonista. Le parole pronunciate nelle scorse settimane, con il desiderio espresso di affrontare una nuova esperienza all’estero, avevano infatti creato un evidente distacco tra il giocatore e il club rossonero.

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Negli ultimi giorni, però, qualcosa sembra essere cambiato. Dopo il gol realizzato con il Portogallo al Mondiale contro l’Uzbekistan, l’attaccante ha adottato toni decisamente più prudenti, rinviando ogni decisione sul proprio futuro al termine della competizione. Un segnale che potrebbe rappresentare un tentativo di ricucire il rapporto con il Milan, incrinato dalle precedenti dichiarazioni.

In casa rossonera, infatti, le parole dell’esterno offensivo non erano state accolte positivamente, soprattutto per il momento e le modalità con cui erano arrivate. Ora entrambe le parti sembrano intenzionate a valutare con maggiore calma la situazione.

Un ruolo fondamentale potrebbe averlo Ruben Amorim, nuovo tecnico del Milan e connazionale di Leao. Al termine degli impegni mondiali, i due avranno un confronto diretto che potrebbe risultare determinante. Dal colloquio emergerà se esistono ancora le condizioni per proseguire insieme e costruire un nuovo progetto tecnico con Leao al centro. Il rapporto resta delicato, ma la possibilità di una permanenza non è più da escludere.