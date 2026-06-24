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Calcio Estero

Mondiali 2026, “Ma che Mondiale hai visto?”: LIVE il commento della 2ª giornata su Calcionews24 – VIDEO

mauro.pioli

Published

31 minuti ago

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“Ma che Mondiale hai visto?”: il commento LIVE della 2ª giornata dei Mondiali 2026 su CalcioNews24

La 2ª giornata dei Mondiali 2026 è ormai in archivio e ora i riflettori si spostano sull’analisi. È LIVE il dopo‑gara sui canali YouTube, Instagram, Facebook e Twitch di Juventusnews24, insieme a Paolo RossiChiara AleatiMarco BaridonAndrea BargioneGiuseppe Colicchia e Francesco Calabrò per commentare tutto ciò che è accaduto nella giornata inaugurale della competizione.

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Commenti, analisi, opinioni e tanto divertimento in diretta su quello che sono stati i match giocato dalle nazionali al Mondiale! E una chicca per i tifosi: lo spazio è anche – e soprattutto – vostro! Collegatevi per farci sentire la vostra voce: potrete intervenire in DIRETTA assieme a noi.

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