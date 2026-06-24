Calciomercato Roma, la lista di Gasperini per la Champions: Greenwood, Tel e spunta anche Molina. Ma occhio all’extra-budget di Koné

Calciomercato Roma, i giallorossi preparano una rivoluzione in vista della prossima Champions League. Ecco i nomi nella lista di Gasperini

Roma news calcio: come riferisce La Gazzetta dello Sport, la pianificazione strategica dei giallorossi entra ufficialmente nel vivo con la definizione delle prossime mosse di mercato. Gian Piero Gasperini, dimostrandosi un allenatore rivoluzionario e un vero manager che tratta direttamente al telefono con i calciatori per convincerli della bontà del progetto, ha presentato una precisa lista di richieste al direttore sportivo Tony D’Amico e al vicepresidente Ryan Friedkin. Prima di concedersi qualche giorno di riposo ad Arenzano in vista del raduno fissato per il 13 luglio a Trigoria, l’allenatore ha delineato un piano ambizioso che prevede almeno quattro rinforzi di primo piano, con un occhio attentissimo alle scadenze finanziarie del Settlement Agreement stipulato con la UEFA.

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Greenwood e Tel: si infiamma il mercato degli esterni offensivi

Secondo le ultime calciomercato news, la priorità assoluta per il reparto avanzato della compagine capitolina risponde al nome di Mason Greenwood. L’operazione ha già incassato il definitivo benestare da parte della proprietà ed è stata blindata dai fitti colloqui intercorsi tra l’allenatore, l’ala dell’Olympique Marsiglia e il padre-agente del calciatore. L’inglese ha garantito una corsia preferenziale alla Roma, mettendo in secondo piano le ricche offerte provenienti dall’estero, a cominciare dal Fenerbahce.

Mentre la fascia destra sembra ormai opzionata, sul binario mancino si valutano valide alternative dopo che Crysencio Summerville è diventato inarrivabile a causa di un ingaggio monstre da 6,5 milioni di euro. Il sodalizio romano ha così virato con decisione su Mathys Tel, attaccante di proprietà del Tottenham seguito con attenzione già nella scorsa stagione.

La difesa e i nodi di bilancio: le piste Molina, Koné e Ndicka

Il restyling orchestrato a Trigoria coinvolge pesantemente anche la retroguardia. Sulle corsie basse il nome preferito è l’argentino Nahuel Molina dell’Atletico Madrid, attualmente impegnato nel Mondiale e in scadenza di contratto nel giugno 2027. Al centro, invece, si cercherà un vice-Hermoso sul centro-sinistra, un’operazione programmata per luglio inoltrato.

I veri scossoni potrebbero però arrivare a centrocampo, dove la permanenza di Manu Koné resta legata a esigenze di cassa e plusvalenze entro fine mese. Sul francese è forte il pressing di Paris Saint-Germain e club di Premier League: in caso di una sua cessione, l’obiettivo designato è Lamine Camara del Monaco, complice anche la contemporanea crescita interna di Neil El Aynaoui. Un sacrificio analogo potrebbe interessare il difensore Evan Ndicka; se l’ivoriano dovesse salutare la Capitale, il sostituto ideale per Gasp sarebbe Leo Ostigard del Genoa.

Margiotta nuovo responsabile del settore giovanile

Parallelamente alle manovre della prima squadra, la dirigenza è pronta a blindare l’organigramma della Cantera. Nei prossimi giorni verrà ufficializzato l’incarico di Massimo Margiotta nel ruolo di responsabile del settore giovanile. L’ex attaccante riprenderà la collaborazione con il ds D’Amico, con cui ha condiviso un proficuo quadriennio a Verona, con l’obiettivo di scovare e valorizzare nuovi talenti per il futuro del club.