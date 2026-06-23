Moviola Inghilterra Ghana: gli episodi dubbi del match, valido per la seconda giornata dei Mondiali 2026

Moviola Inghilterra Ghana: gli episodi dubbi del match diretto da Said Martinez, valido per la seconda giornata dei Mondiali 2026.

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PRIMO TEMPO

Al 6′ Sibo accusa Madueke di tuffarsi, Martinez lo contraddice fischiando il fallo.

Al 14’ su un duello aereo Kane riceve una testata da Partey, il capitano inglese pretende un provvedimento da parte dell’arbitro che non arriva. Al 21′ scontro testa contro testa tra James e Ayew, impatto forte ed entrambi restano a terra, l’inglese più del ghanese, che però ha bisogno di una fasciatura. Al 41′ primo cartellino del match: giusta la decisione, nel tentativo di fare pressione Rice arriva nettamente in ritardo su Mensah. I minuti di recupero sono 6. Panchina ghanese richiamata due volte per le proteste fatte su una serie di contrasti. Non pochi in effetti i falli nella prima frazione di gioco, sono ben 17 e forse, data la rudezza di certi interventi, avrebbero potuto anche essere di più.

SECONDO TEMPO

Al 55′ Bellingham trova un blocco in area di rigore, l’intervento di Opoku è assolutamente regolare. Secondo giallo del match: il colpevole è Williams, che entra in scivolata e colpisce nettamente Gordon. Rischia Partey, che colpisce Kane anche se non alza molto il piede. Davvero tante le interruzioni, lo 0-0 e la scarsità di occasioni stanno creando una partita scorbutica, dove si hanno molti contrasti duri. Al 66′ Adu lanciato verso la porta buca l’aggancio e va contro Pickford uscito fuori dall’area, l’arbitro ha visto bene decretando il fallo del ghanese.