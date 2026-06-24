Calciomercato Juve: il ‘sacrificio’ di Thuram per arrivare a Goretzka? Cosa c’è dietro la possibile mossa di Carnevali a centrocampo

Calciomercato Juve: Thuram ai saluti per lasciare spazio a Goretzka? Il piano di Carnevali per rinforzare il centrocampo di Spalletti

Il centrocampo della Juve potrebbe cambiare radicalmente volto nel corso dell’imminente sessione estiva di trasferimenti. La strategia dei vertici della Continassa si preannuncia tanto audace quanto complessa: finanziare un grandissimo colpo d’esperienza internazionale attraverso la cessione eccellente di uno dei gioielli più lucenti dell’organico bianconero. Secondo le ultime indiscrezioni riportate dalla Gazzetta dello Sport, la dirigenza è pronta a ridisegnare la linea mediana per consegnare al tecnico una rosa più solida, fisica e matura.

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La plusvalenza Thuram: da scommessa a tesoretto

Al centro dei discorsi di mercato c’è il destino di Khéphren Thuram. Il mediano francese, arrivato a Torino dal Nizza nell’estate del 2024 a fronte di un investimento complessivo di circa 20 milioni di euro, ha vissuto un’impennata verticale nel suo rendimento nell’ultima annata. Le sue prestazioni di altissimo livello hanno fatto schizzare la sua valutazione di mercato, attirando i radar di svariate big europee.

Di fronte a questo scenario, la Vecchia Signora intravede la possibilità concreta di mettere a referto una cospicua plusvalenza a bilancio. I proventi di questa eventuale cessione non servirebbero soltanto a blindare i conti societari, ma garantirebbero la liquidità immediata e indispensabile da reinvestire subito per un innesto di prima fascia nel reparto arretrato o centrale.

Obiettivo Leon Goretzka: carisma per l’Europa

Il prescelto per raccogliere l’eredità in mezzo al campo è Leon Goretzka, centrocampista tedesco attualmente in forza al Bayern Monaco ma dato ormai ufficialmente in uscita dal club bavarese. I canali di comunicazione tra la dirigenza torinese e l’entourage del possente mediano teutonico non si sono mai interrotti, mantenendo vivi i contatti per capire i reali margini di manovra dell’operazione.

Il profilo del calciatore piace moltissimo alla Juventus per doti fisiche, carisma e attitudine geometrica sul terreno di gioco, elementi ritenuti fondamentali per completare la rosa e innalzare il livello di competitività sia in Serie A sia nei prossimi impegni ufficiali in Europa League.

Il nodo ingaggio e la strategia contrattuale della Juventus

L’ostacolo più complesso che separa il centrocampista dal trasferimento in Italia è di natura puramente economica e riguarda il ricco stipendio che percepisce in Germania. Gli emolumenti attualmente garantiti dal Bayern Monaco all’ex Schalke 04 superano infatti i rigidi parametri finanziari interni fissati dal club torinese per il proprio monte ingaggi.

La strategia della Juventus prevede proprio di sfruttare i capitali intascati dal sacrificio del classe 2001 per coprire l’oneroso contratto del mediano di Bochum, magari proponendo un accordo a lungo termine per spalmare la cifra su più annualità. I contatti tra le parti proseguiranno intensamente nei prossimi giorni per cercare di limare le distanze e trovare la quadra definitiva.