Calciomercato Inter: Marotta corre ai ripari dopo la beffa Palestra! Pronti tre colpi per far tornare il sorriso ai nerazzurri

Calciomercato Inter: chi acquisteranno ora i nerazzurri dopo il clamoroso affare sfumato per Palestra? Il piano di Marotta

La dirigenza dell’Inter non perde tempo e reagisce con fermezza dopo il mancato arrivo di Marco Palestra, promesso sposo al Chelsea. Nonostante il dispiacere per una trattativa che sembrava ormai definita in ogni dettaglio e sfumata sul più bello, gli uomini mercato nerazzurri si sono imposti una precisa linea guida: nessuna distrazione e massima concentrazione sulle altre operazioni di una sessione in pienissima evoluzione. Se da una parte è iniziato il casting per individuare il nuovo innesto sulla corsia laterale destra, dall’altra i profili da regalare al tecnico Cristian Chivu per completare gli altri reparti sono già stati individuati. Sullo sfondo rimangono anche le recenti dichiarazioni dei vertici societari, che ricordando le scorse finestre di mercato hanno svelato che «Dumfries voleva andare», confermando la necessità di rimodellare costantemente l’organico. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.

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Solet per la difesa del futuro e Provedel in porta

I prossimi giorni si preannunciano decisivi sul fronte degli acquisti. In cima alla lista dei desideri per la retroguardia c’è Oumar Solet, centrale di proprietà dell’Udinese. Il francese, ventiseienne moderno e duttile, viene considerato il profilo perfetto per caratteristiche tecniche e anagrafiche per avviare il ricambio generazionale in un reparto che saluterà sia Francesco Acerbi che Stefan de Vrij.

I contatti con la dirigenza friulana sono avanzati: a fronte di una richiesta iniziale compresa tra i 25 e i 30 milioni di euro, l’Inter si è spinta fino a circa 23 milioni. La forbice è ridotta e la fiducia resta alta, complice il forte gradimento dell’ex Salisburgo che, durante le vacanze in Brasile, ha persino confidato alla leggenda Adriano la sua voglia di Milano. Parallelamente, la società è a un passo dal blindare la porta: in settimana si conta di definire gli ultimi dettagli con la Lazio per il trasferimento di Ivan Provedel, pronto a sostenere le visite mediche e firmare come vice-Martinez.

Centrocampo: l’Inter stringe i tempi per Curtis Jones

L’altro grande obiettivo per la mediana risponde al nome di Curtis Jones. Gli uomini di mercato interisti sono convinti di poter piegare la resistenza del Liverpool. Al momento la distanza economica rimane importante: i Reds continuano a chiedere circa 30 milioni di sterline, a fronte di una proposta milanese che si aggira intorno ai venti.

A giocare a favore del club di Viale della Liberazione è però la situazione contrattuale della mezzala inglese, legata al club britannico da un accordo in scadenza nel giugno del 2027. Il fattore tempo, unito alla ferma volontà del centrocampista di trasferirsi in Italia per iniziare un capitolo del tutto inedito della propria carriera, spinge l’Inter ad attendere il momento propizio per sferrare l’affondo vincente.