Genoa, importante vittoria legale per Dan Sucu: il tribunale respinge il ricorso di ACap sull’aumento di capitale

Genoa, sorride il presidente Dan Sucu: il tribunale ha respinto il ricorso di ACap sull’aumento di capitale

Svolta fondamentale sul fronte societario per il Genoa e per il presidente Dan Șucu. Il tribunale di Genova ha infatti respinto in modo definitivo il ricorso presentato da ACap contro la delibera di aumento di capitale, l’operazione finanziaria che era stata approvata nel corso dell’assemblea del club rossoblù il 14 dicembre 2024. La decisione dei giudici ha confermato l’assoluta e integrale legittimità della manovra.

La notizia è stata resa nota direttamente dalla società ligure attraverso una nota ufficiale, nella quale viene evidenziato come l’organo giudicante abbia pienamente accolto tutte le tesi e le argomentazioni difensive sostenute dal sodalizio di Villa Rostan, già ritenute ampiamente fondate nelle precedenti fasi cautelari del procedimento. La complessa sentenza, che si estende per oltre cinquanta pagine, azzera tutte le contestazioni avanzate da ACap, entità giuridica subentrata nella gestione delle quote precedentemente riconducibili alla galassia di 777 Partners in veste di creditore.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Le motivazioni del tribunale e la condanna alle spese per ACM

Nel testo del ricorso respinto dai magistrati genovesi venivano sollevate diverse eccezioni di natura formale e sostanziale. Tra i motivi principali del reclamo figuravano la presunta mancata partecipazione di ACap ai lavori dell’assemblea, l’asserita illegittimità legata all’esclusione del diritto di opzione, oltre a ipotizzate irregolarità procedurali nella convocazione e a un presunto conflitto d’interessi espresso nella votazione da parte di 777 Genoa Holdings Srl.

Tutte queste eccezioni sono state giudicate completamente infondate dal tribunale di merito. Oltre al rigetto totale delle contestazioni, i giudici hanno condannato la società ACM, proprietaria di ACap, al pagamento integrale delle spese processuali, sanzionando di fatto la linea intrapresa contro il club ligure.

Resta il sequestro delle azioni: i risvolti sulla stabilità societaria

La sentenza odierna non modifica l’attuale assetto protettivo delle quote azionarie del club. Resta infatti pienamente in vigore il sequestro conservativo del 23% delle azioni che risultano ancora intestate ad ACap, per un controvalore economico stimato in circa 28,1 milioni di euro.

I titoli azionari in questione rimangono attualmente affidati alla custodia del dottor Ermanno Martinetto, nominato dal tribunale dopo il provvedimento cautelare scattato la scorsa primavera. Tale misura era stata predisposta nell’ambito di un contenzioso parallelo legato a un ingente debito che ACap non avrebbe saldato nei confronti dello stesso Genoa. Questo verdetto rappresenta un passo avanti di cruciale importanza per garantire la definitiva stabilità societaria e la continuità del progetto sportivo del Grifone sotto la gestione manageriale di Dan Șucu.