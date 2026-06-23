Haaland schietto: «Francia? Non me ne frega niente, probabilmente ci batteranno e vinceranno il Mondiale»

Haaland schietto: «Francia? Non me ne frega niente, probabilmente vinceranno il Mondiale». Le parole dell’attaccante della Norvegia

La Norvegia continua a vivere un Mondiale dal forte valore simbolico. Dopo 28 anni di assenza dalla fase finale, con l’ultima partecipazione datata 1998, la nazionale scandinava ha centrato la qualificazione ai sedicesimi di finale della Coppa del Mondo. Protagonista assoluto ancora una volta Erling Haaland, autore di una doppietta decisiva che ha trascinato la sua squadra al turno successivo.

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L’attaccante del Manchester City ha però scelto toni molto realistici in vista della prossima sfida contro la Francia, considerata da lui non solo favorita per il primo posto nel girone, ma anche tra le principali candidate alla vittoria finale del torneo.

Haaland Norvegia, le parole sulla Francia

Al termine della partita, parlando a Fox Sports, Haaland ha commentato con grande sincerità il prossimo incrocio contro la formazione francese: «Onestamente, non me ne frega niente di questa partita adesso (con la Francia ndr.). Siamo qualificati. Siamo riusciti a passare, il che è incredibile, quindi questa partita non mi interessa più di così. Probabilmente vinceranno contro di noi, probabilmente vinceranno tutto il torneo».

Una risposta diretta, quasi spiazzante, che fotografa bene lo stato d’animo del centravanti: soddisfazione enorme per l’obiettivo raggiunto, ma anche consapevolezza della forza dell’avversario.

Haaland Norvegia, orgoglio e classifica marcatori

Con la doppietta appena realizzata, Haaland ha raggiunto Kylian Mbappé al secondo posto della classifica marcatori del Mondiale, a quota quattro gol, uno in meno rispetto a Lionel Messi, leader con cinque reti.

In conferenza stampa, l’attaccante ha espresso tutto il proprio orgoglio per il percorso della sua nazionale: «Io faccio parte di qualcosa di speciale, la Norvegia fa parte di qualcosa di speciale. Sono estremamente orgoglioso di essere norvegese».

Interpellato da Reuters sulla possibilità di sognare addirittura il titolo mondiale, Haaland ha preferito abbassare i toni: «Lasciamo perdere completamente l’idea di vincere la Coppa del Mondo. Siamo realistici e felici oggi, tutti i norvegesi di tutto il mondo».